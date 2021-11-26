БАНКЕТНАЯ КАМПАНИЯ во Франции

Общественное движение в форме политических банкетов летом 1847 — зимой 1848, организованное сторонниками избирательной реформы с целью побудить правительство Ф. Гизо увеличить избирательный корпус.

Инициатива проведения реформистских банкетов принадлежала О. Барро , лидеру левой оппозиции, добивавшейся расширения социальной базы режима путем понижения имущественного ценза. Деятели республиканцев ( А. Ламартин , Л. А. Гарнье-Пажес, А. О. Ледрю-Роллен и др.) также приняли в них участие, выдвинув демократический лозунг — введение всеобщего избирательного права . С 9 июля 1847 состоялось более 50 банкетов в Париже и провинции, на которых под петицией в пользу реформы подписались свыше 20 тыс. чел.

Накануне революции 1848 Б. к. явилась фактором политизации французского общества. Запрещение правительством банкета в XII округе Парижа вызвало революционные события 23—24 февраля 1848, приведшие к падению Июльской монархии и возникновению Второй республики во Франции.

Автор статьи: Е. В. Киселева.

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