ПЛЕЙЕЛЬ

ПЛЕЙЕЛЬ - французская фирма музыкальных инструментов.

Ос­но­ва­на в 1807 году в Сен-Де­ни (ны­не северный при­го­род Па­ри­жа). Назван по име­ни ос­но­ва­те­ля - австрийского ком­по­зи­то­ра и пред­при­ни­ма­те­ля Иг­на­ца Плей­е­ля (1757-1831 год; с 1795 года жил в Па­ри­же, от­крыл там так­же музыкальное издательство). Осо­бую по­пу­ляр­ность фортепиано «Плейель» име­ли в XIX веке (их пред­по­чи­та­ли Ф. Шо­пен , Ф. Лист, С. Таль­берг и другие ком­по­зи­то­ры и пиа­ни­сты-ро­ман­ти­ки).

В 1887 году фир­му унас­ле­до­вал ин­же­нер-аку­стик Г. Ли­он, ко­то­рый вне­дрил в про­изводство хро­ма­ти­че­скую ар­фу, «кон­церт­ный» двухма­ну­аль­ный кла­ве­син (соз­дан по про­ек­ту В. Лан­дов­ской ), хро­ма­ти­че­ские ли­тав­ры, не­ко­то­рые экс­пе­риментальные музыкальные ин­ст­ру­мен­ты. В 1961 году фаб­ри­ка бы­ла по­гло­ще­на фир­мой «Ga­veau- Érard», с 2000 года вхо­дит в со­став кор­по­ра­ции «Manufacture Française de Pianos», при­над­ле­жа­щей французскому пред­при­ни­ма­те­лю Ю. Мар­ти­ньи. Под мар­кой «Плейеля» ны­не про­из­во­дят­ся толь­ко фортепиано: около 900 пиа­ни­но и около 60 роя­лей еже­год­но.

Име­нем И. Плей­е­ля на­зван один из круп­ней­ших в ми­ре кон­церт­ных за­лов (от­крыт в 1839 году в Па­ри­же на мес­те музыкального са­ло­на, ос­но­ван­но­го Плей­е­лем в 1827 году; ны­не при­над­ле­жит Мар­ти­ньи).

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