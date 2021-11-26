МИГРАЦИЯ КАПИТАЛА
МИГРАЦИЯ КАПИТАЛА - процесс встречного движения капитала между национальными экономиками с целью получения прибыли, обеспечения экономического роста.
Для каждой национальной экономики существует в виде вывоза (экспорта) капитала и ввоза (импорта) капитала. Основные условия миграции капитала: накопление капитала в различных странах и возникновение относительного его избытка на некоторых национальных рынках; невозможность эффективного вложения капитала в одной стране или, напротив, возможность его вложения по более высокой норме прибыли в другой стране; наличие таможенных барьеров, препятствующих импорту товара и подталкивающих к вывозу капитала для проникновения на отдельные зарубежные товарные рынки; приближение производителей к источникам сырья.
Ввоз в страну капитала иностранными физическими и юридическими лицами (являясь одновременно и вывозом капитала из других стран) осуществляется в формах предпринимательского капитала (прямые и портфельные вложения) и ссудного капитала. Ввоз капитала в страну, с одной стороны, означает привлечение дополнительных финансовых и материальных ресурсов, позволяющих расширить возможности накопления (вложения в развитие производства) в стране и улучшать условия для её экономического роста; с другой стороны, увеличиваются возможности для вывоза прибыли иностранных компаний. Кроме того, в руках иностранного капитала могут оказаться важные экономические позиции, ограничивающие возможности национального капитала. Несмотря на общую тенденцию либерализации режима ввоза иностранного капитала, практически все страны в той или иной форме регулируют для себя применение этого режима. Так, существуют отрасли, закрытые для вложений иностранного капитала (в первую очередь это оборонная промышленность), или отрасли, куда его вложения ограничиваются. Иногда, например в США, такие ограничения вводятся на уровне региональных органов власти. В ряде развивающихся стран после обретения независимости ввоз иностранного капитала ограничивался, но в современных условиях практически все страны так или иначе проводят политику привлечения иностранного капитала. Для иностранных инвестиций порой вводится более льготный, чем для национального капитала, режим применения (например, через налогообложение); во многих развивающихся странах для них создаются свободные экономические зоны с особо благоприятным режимом (наиболее льготный режим предоставляется в офшорных зонах). В России также предпринимаются шаги по привлечению иностранного капитала, в том числе путём формирования для них привлекательного инвестиционного климата. Однако объёмы привлечения иностранного капитала остаются незначительными.
Вывоз капитала из страны, где находится его собственник, в другую страну осуществляется для систематического извлечения прибыли. Часть полученной прибыли переводится в страну - экспортёра капитала, а часть снова вкладывается в производство в стране - импортёре капитала, то есть реинвестируется. Вывоз капитала, как и его ввоз, осуществляется в формах предпринимательского капитала и ссудного капитала. Вывоз капитала в первой форме означает вложение его в промышленные, сельско-хозяйственные, транспортные, торговые и другие предприятия в виде прямых или портфельных инвестиций. Прямые инвестиции - это вложения главным образом в акции промышленных, сельско-хозяйственных, торговых, банковских предприятий и тому подобных, обеспечивающие полное владение или дающие возможность полного контроля над их деятельностью. Значительная часть всех прямых инвестиций (в США - около 40%) осуществляется за счёт реинвестиций. Портфельные инвестиции - это вложения капитала в заграничные ценные бумаги, формально не дающие их владельцам права на полное владение или полный контроль над иностранными предприятиями. С усилением государственно-монополистического характера экономики западных стран изменилась роль государства в вывозе капитала. Оно превращается в его крупнейшего экспортёра, преследуя при этом не только экономические, но и политические цели. Одновременно государство принимает на себя страхование экспорта частного капитала от коммерческих и политических рисков. Иногда государство выступает как партнёр отдельных монополий при строительстве предприятий, принимая на себя риск реализации наиболее невыгодных с коммерческой точки зрения проектов. Вывоз государственного капитала может стимулировать экспорт товаров, выполняя тем самым функцию, которую раньше целиком осуществляли частные экспортёры капитала. Большие масштабы принял вывоз капитала в форме займов международных государственных кредитных учреждений, главным образом входящих в группу Всемирного банка, а также региональных банков - Межамериканского банка развития, Азиатского банка развития, Европейского инвестиционного банка.
В силу того что миграция капитала оказывает существенное влияние на экономическое развитие страны, она стала объектом государственного регулирования. Так, валютные ограничения могут заметно сдерживать международную миграцию капитала. Некоторые страны, в том числе Япония, длительное время сдерживали приток иностранного капитала в свою экономику. В последние годы в большинстве развитых стран отменены или существенно ослаблены ограничения на международную миграцию капитала, чему способствовали Кодекс либерализации (принят ОЭСР), Европейская энергетическая хартия, соглашения в рамках Всемирной торговой организации (ВТО).
Баланс международных инвестиций различных стран, то есть сопоставление капитала, помещённого за границей в долгосрочной форме, с иностранным капиталом, помещённым в данной стране, позволяет определить, является ли данная страна государством-рантье или страной-должником. Так, на основе данных баланса международных инвестиций в 2007 году к государствам-рантье могут быть отнесены наряду с крупнейшими странами-экспортёрами капиталов (США, Великобритания, Франция) и такие страны, как Швейцария, Нидерланды, Бельгия, Швеция, Португалия, Ирландия. В государства-рантье быстрыми темпами превращаются ФРГ, Япония и Италия. Остальные страны выступают в основном как страны-должники.