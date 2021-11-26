МИГРАЦИЯ КАПИТАЛА

МИГРАЦИЯ КАПИТАЛА - про­цесс встреч­но­го дви­же­ния ка­пи­та­ла ме­ж­ду на­цио­наль­ны­ми эко­но­ми­ка­ми с це­лью по­лу­чения при­бы­ли, обес­пе­че­ния эко­но­мического рос­та.

Для ка­ж­дой на­цио­наль­ной эко­но­ми­ки су­ще­ст­ву­ет в ви­де вы­во­за (экс­пор­та) ка­пи­та­ла и вво­за (им­пор­та) ка­пи­та­ла. Основные ус­ло­вия миграции капитала: на­ко­п­ле­ние ка­пи­та­ла в различных стра­нах и воз­ник­но­ве­ние от­но­си­тель­но­го его из­быт­ка на не­ко­то­рых национальных рын­ках; не­воз­мож­ность эф­фек­тив­но­го вло­же­ния ка­пи­та­ла в од­ной стра­не или, на­про­тив, воз­мож­ность его вло­же­ния по бо­лее вы­со­кой нор­ме при­бы­ли в другой стра­не; на­ли­чие та­мо­жен­ных барь­е­ров, пре­пят­ст­вую­щих им­пор­ту то­ва­ра и под­тал­ки­ваю­щих к вы­во­зу ка­пи­та­ла для про­ник­но­ве­ния на отдельные за­ру­беж­ные то­вар­ные рын­ки; при­бли­же­ние про­из­во­ди­те­лей к ис­точ­ни­кам сы­рья.

Ввоз в стра­ну ка­пи­та­ла ино­стран­ны­ми фи­зическими и юри­дическими ли­ца­ми (яв­ля­ясь од­но­вре­мен­но и вы­во­зом ка­пи­та­ла из других стран) осу­ще­ст­в­ля­ет­ся в фор­мах пред­при­ни­ма­тель­ско­го ка­пи­та­ла (пря­мые и порт­фель­ные вло­же­ния) и ссуд­но­го ка­пи­та­ла. Ввоз ка­пи­та­ла в стра­ну, с од­ной сто­ро­ны, оз­на­ча­ет при­вле­че­ние до­пол­нительных фи­нан­со­вых и ма­те­ри­аль­ных ре­сур­сов, по­зво­ляю­щих рас­ши­рить воз­мож­но­сти на­ко­п­ле­ния (вло­же­ния в раз­ви­тие про­из­вод­ст­ва) в стра­не и улуч­шать ус­ло­вия для её эко­но­мического рос­та; с другой сто­ро­ны, уве­ли­чи­ва­ют­ся воз­мож­но­сти для вы­во­за при­бы­ли иностранных ком­па­ний. Кро­ме то­го, в ру­ках иностранного ка­пи­та­ла мо­гут ока­зать­ся важ­ные эко­но­мические по­зи­ции, ог­ра­ни­чи­ваю­щие воз­мож­но­сти национального ка­пи­та­ла. Не­смот­ря на об­щую тен­ден­цию ли­бе­ра­ли­за­ции ре­жи­ма вво­за иностранного ка­пи­та­ла, прак­ти­че­ски все стра­ны в той или иной фор­ме ре­гу­ли­ру­ют для се­бя при­ме­не­ние это­го ре­жи­ма. Так, су­ще­ст­ву­ют от­рас­ли, за­кры­тые для вло­же­ний иностранного ка­пи­та­ла (в пер­вую оче­редь это обо­рон­ная промышленность), или от­рас­ли, ку­да его вло­же­ния ог­ра­ни­чи­ва­ют­ся. Ино­гда, например в США , та­кие ог­ра­ни­че­ния вво­дят­ся на уров­не ре­гио­наль­ных ор­га­нов вла­сти. В ря­де раз­ви­ваю­щих­ся стран по­сле об­ре­те­ния не­за­ви­си­мо­сти ввоз иностранного ка­пи­та­ла ог­ра­ни­чи­вал­ся, но в современных ус­ло­ви­ях прак­ти­че­ски все стра­ны так или ина­че про­во­дят по­ли­ти­ку при­вле­че­ния иностранного ка­пи­та­ла. Для иностранных ин­ве­сти­ций по­рой вво­дит­ся бо­лее льгот­ный, чем для национального ка­пи­та­ла, ре­жим при­ме­не­ния (например, че­рез на­ло­го­об­ло­же­ние); во мно­гих раз­ви­ваю­щих­ся стра­нах для них соз­да­ют­ся сво­бод­ные эко­но­ми­че­ские зо­ны с осо­бо бла­го­при­ят­ным ре­жи­мом (наи­бо­лее льгот­ный ре­жим пре­дос­тав­ля­ет­ся в оф­шор­ных зо­нах). В Рос­сии так­же пред­при­ни­ма­ют­ся ша­ги по при­вле­че­нию иностранного ка­пи­та­ла, в том числе пу­тём фор­ми­ро­ва­ния для них при­вле­ка­тель­но­го ин­ве­сти­ци­он­но­го кли­ма­та. Од­на­ко объ­ё­мы при­вле­че­ния иностранного ка­пи­та­ла ос­та­ют­ся не­зна­чи­тель­ны­ми.

Вы­воз ка­пи­та­ла из стра­ны, где на­хо­дит­ся его соб­ст­вен­ник, в другую стра­ну осу­ще­ст­в­ля­ет­ся для сис­те­ма­тического из­вле­че­ния при­бы­ли. Часть по­лу­чен­ной при­бы­ли пе­ре­во­дит­ся в стра­ну - экс­пор­тё­ра ка­пи­та­ла, а часть сно­ва вкла­ды­ва­ет­ся в про­из­вод­ст­во в стра­не - им­пор­тё­ре ка­пи­та­ла, то есть ре­ин­ве­сти­ру­ет­ся. Вы­воз ка­пи­та­ла, как и его ввоз, осу­ще­ст­в­ля­ет­ся в фор­мах пред­при­ни­ма­тель­ско­го ка­пи­та­ла и ссуд­но­го ка­пи­та­ла. Вы­воз ка­пи­та­ла в пер­вой фор­ме оз­на­ча­ет вло­же­ние его в промышленные, сельско-хозяйственные, транс­порт­ные, тор­го­вые и другие пред­при­ятия в ви­де пря­мых или порт­фель­ных ин­ве­сти­ций. Пря­мые ин­ве­сти­ции - это вло­же­ния главным образом в ак­ции промышленных, сельско-хозяйственных, тор­го­вых, бан­ков­ских пред­при­ятий и тому подобных, обес­пе­чи­ваю­щие пол­ное вла­де­ние или даю­щие воз­мож­ность пол­но­го кон­тро­ля над их дея­тель­но­стью. Зна­чительная часть всех пря­мых ин­ве­сти­ций (в США - около 40%) осу­ще­ст­в­ля­ет­ся за счёт ре­ин­ве­сти­ций. Порт­фель­ные ин­ве­сти­ции - это вло­же­ния ка­пи­та­ла в за­гра­нич­ные цен­ные бу­ма­ги, фор­маль­но не даю­щие их вла­дель­цам пра­ва на пол­ное вла­де­ние или пол­ный кон­троль над иностранными пред­при­ятия­ми. С уси­ле­ни­ем государственно-мо­но­по­ли­стического ха­рак­те­ра эко­но­ми­ки за­пад­ных стран из­ме­ни­лась роль го­су­дар­ст­ва в вы­во­зе ка­пи­та­ла. Оно пре­вра­ща­ет­ся в его круп­ней­ше­го экс­пор­тё­ра, пре­сле­дуя при этом не толь­ко эко­но­ми­че­ские, но и по­ли­тические це­ли. Од­но­вре­мен­но го­су­дар­ст­во при­ни­ма­ет на се­бя стра­хо­ва­ние экс­пор­та ча­ст­но­го ка­пи­та­ла от ком­мерческих и по­ли­тических рис­ков. Ино­гда го­су­дар­ст­во вы­сту­па­ет как парт­нёр отдельных мо­но­по­лий при строи­тель­ст­ве пред­при­ятий, при­ни­мая на се­бя риск реа­ли­за­ции наи­бо­лее не­вы­год­ных с ком­мерческой точ­ки зре­ния про­ек­тов. Вы­воз государственного ка­пи­та­ла мо­жет сти­му­ли­ро­вать экс­порт то­ва­ров, вы­пол­няя тем са­мым функ­цию, ко­то­рую рань­ше це­ли­ком осу­ще­ст­в­ля­ли ча­ст­ные экс­пор­тё­ры ка­пи­та­ла. Боль­шие мас­шта­бы при­нял вы­воз ка­пи­та­ла в фор­ме зай­мов ме­ж­ду­народных государственных кре­дит­ных уч­ре­ж­де­ний, главным образом вхо­дя­щих в груп­пу Все­мир­но­го бан­ка, а так­же ре­гио­наль­ных бан­ков - Меж­аме­ри­кан­ско­го бан­ка раз­ви­тия, Ази­атского бан­ка раз­ви­тия, Ев­ропейского ин­ве­стиционного бан­ка.

В си­лу то­го что миграция капитала ока­зы­ва­ет су­ще­ст­вен­ное влия­ние на эко­но­мическое раз­ви­тие стра­ны, она ста­ла объ­ек­том государственного ре­гу­ли­ро­ва­ния. Так, ва­лют­ные ог­ра­ни­че­ния мо­гут за­мет­но сдер­жи­вать ме­ж­ду­на­род­ную миграцию капитала. Не­ко­то­рые стра­ны, в том числе Япо­ния, дли­тель­ное вре­мя сдер­жи­ва­ли при­ток иностранного ка­пи­та­ла в свою эко­но­ми­ку. В по­след­ние го­ды в боль­шин­ст­ве раз­ви­тых стран от­ме­не­ны или су­ще­ст­вен­но ос­лаб­ле­ны ог­ра­ни­че­ния на ме­ж­ду­на­род­ную миграцию капитала, че­му спо­соб­ст­во­ва­ли Ко­декс ли­бе­ра­ли­за­ции (при­нят ОЭСР), Ев­ропейская энер­ге­тическая хар­тия, со­гла­ше­ния в рам­ках Все­мир­ной тор­го­вой ор­га­ни­за­ции (ВТО).

Ба­ланс ме­ж­ду­народных ин­ве­сти­ций различных стран, то есть со­пос­тав­ле­ние ка­пи­та­ла, по­ме­щён­но­го за гра­ни­цей в дол­го­сроч­ной фор­ме, с иностранным ка­пи­та­лом, по­ме­щён­ным в дан­ной стра­не, по­зво­ля­ет оп­ре­де­лить, яв­ля­ет­ся ли дан­ная стра­на го­су­дар­ст­вом-ран­тье или стра­ной-долж­ни­ком. Так, на ос­но­ве дан­ных ба­лан­са ме­ж­дународных ин­ве­сти­ций в 2007 году к го­су­дар­ст­вам-ран­тье мо­гут быть от­не­се­ны на­ря­ду с круп­ней­ши­ми стра­на­ми-экс­пор­тё­ра­ми ка­пи­та­лов (США, Ве­ли­ко­бри­та­ния, Фран­ция ) и та­кие стра­ны, как Швей­цария, Ни­дер­лан­ды, Бель­гия, Шве­ция, Пор­ту­га­лия, Ир­лан­дия. В го­су­дар­ст­ва-ран­тье бы­ст­ры­ми тем­па­ми пре­вра­ща­ют­ся ФРГ, Япо­ния и Ита­лия. Ос­таль­ные стра­ны вы­сту­па­ют в основном как стра­ны-долж­ни­ки.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)