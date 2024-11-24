Экономика Западной Европы в середине XIX века Экономика Западной Европы в середине XIX века находилась в фазе активной индустриализации, где доминировали капитализм и промышленное производство. Промышленность и сельское хозяйство были модернизированы: ликвидировались цеховые и феодальные ограничения, строились фабрики, развивался железнодорожный транспорт и пароходство, что способствовало экономическому росту, росту производительности и специализации.

Франция

С начала 50-х гг. во Франции так же, как и в других странах Европы, наступил экономический подъем. Особенно быстро развивалась тяжелая промышленность. Добыча каменного и бурого угля, производство чугуна и железа за два десятилетия увеличились более чем в три раза, производство стали почти в 8 раз. Широко развернулось строительство фабрик и заводов. Развивалось горное дело, химическая и текстильная промышленность.

Быстрыми темпами завершался промышленный переворот, ручной труд почти во всех отраслях промышленности заменялся машинным. Число предприятий, в которых применялись паровые машины, увеличилось в три с половиной раза. В металлургической и каменноугольной промышленности была достигнута большая степень концентрации. Появились такие крупные предприятия, как завод Шнейдера в Крезо, где работало более 10 тысяч рабочих. Владелец завода барон Шнейдер был сановником Второй империи, занимал одно время пост председателя Законодательного корпуса. Собственники крупных металлургических предприятий создали объединение известное под названием «Комите де форж», которому принадлежало 350 доменных печей. Заводы в Крезо выпускали рельсы, вагоны, паровозы, различные машины не только для Франции, но и за границу.

Рост механизации и концентрации производства затронул также отрасли легкой промышленности и торговли. Наряду с мелкими лавочками появились крупные универсальные магазины. В романах «Деньги», «Дамское счастье» и других известный французский писатель Эмиль Золя дал яркое описание спекуляций крупных финансистов и промышленников, их тесных связей с правящими кругами. Однако мелкое и среднее промышленное производство еще преобладало во Франции, особенно в столице. В Париже по-прежнему было широко развито производство предметов роскоши, парфюмерии, дорогой мебели, готового платья, обуви. В этих отраслях механизация затруднялась спецификой производства.

Правительство Второй империи способствовало концентрации железнодорожного транспорта. Оно стало присоединять многочисленные мелкие концессии к особенно мощным компаниям, у которых протяженность сети создавала более выгодные условия для перевозки товаров. Вскоре почти все железные дороги оказались в руках шести крупных акционерных компаний. Стоимость перевозки грузов по железным дорогам снизилась почти вдвое, а пассажиров приблизительно на одну четверть. Протяженность сети железных дорог увеличилась с 2 до 6 тысяч километров.

Значительно выросло количество дальних пароходных рейсов из Франции. Обороты внешней торговли увеличились в два раза. Большие суммы расходовались на улучшение внутреннего судоходства по большим и малым рекам, выросла длина каналов. Снижение цен на железо и сталь приводило к удешевлению машин и облегчало замену деревянных судов металлическими, большей вместимости. По тоннажу своего флота Франция заняла второе место среди морских держав, уступая только Англии. В годы Второй империи началось применение электричества в телеграфном деле, что способствовало развитию средств связи. После 1851 г. электрический телеграф заменяет старый семафорный. Во время Крымской войны для связи с французским лагерем в Крыму, прямо из дворца Тюильри была проложена линия с подводным кабелем в Черном море.

Особенностью экономического развития Франции в эти годы было то, что рост денежного и ростовщического капитала, усиление биржевых спекуляций обгоняли развитие промышленного капитала. Именно в это время Парижская фондовая биржа начала играть роль одного из мировых финансовых центров, куда обращались за займами правительства многих государств. Растут крупные состояния, нажитые путем спекуляций, увеличивается численность мелких рантье, получавших доходы от процентов на вложенный в банки капитал. Экономическая политика Наполеона III, проводимая им не только в интересах небольшой олигархической верхушки, как это было свойственно правительству Июльской монархии, но и более широкого слоя предпринимателей, привела к их численному росту. Однако тем самым невольно расширялась социальная база для сторонников республики и противников бонапартистского режима.

Развитие промышленности, рост населения городов и рабочих поселков стимулировали развитие расположенных вблизи них крестьянских хозяйств. В 1852 г. был учрежден поземельный кредит, что позволило землевладельцам, крупным и мелким, а также коммунам и департаментам получать за невысокие проценты необходимые для их предприятий капиталы. В конце 50-х гг. во Франции выделилось около миллиона зажиточных крестьян, но было более семи миллионов малоземельных и безземельных бедняков. Многие из них шли на заработки в города или же отправлялись в Новый Свет. Часть сельских жителей привлекалась для работы по перестройке городов, в первую очередь Парижа.

В период Второй империи была проведена реконструкция Парижа. Планы перестройки столицы имелись еще со времен Июльской монархии, но реализация их осуществилась только при Наполеоне III. Работами руководил парижский префект Осман. За несколько лет (1852-59) в Париже возникли широкие проспекты, созданы бульвары, разбиты новые парки, построены рынки, вокзалы, церкви и фонтаны. Под землей были проложены трубы для водопровода, очистки и освещения города. В 1859 г. после разрушения городской стены пригородные поселки были присоединены к столице. Примеру Парижа последовали другие крупные города. В Марселе и Гавре были построены новые доки, расширены порты.

Перестройка городов позволила крупным подрядчикам разбогатеть на поставках строительных материалов. Реконструкция городов, помимо их благоустройства, имела еще одну цель. Ликвидируя многие узкие и кривые улицы, пригодные для постройки баррикад, правительство рассчитывало затруднить в будущем революционные выступления. Один из помощников Османа писал: «Ах, эти узкие улочки! На них так легко возводить баррикады и так удобно бросать из окон доски от кроватей или старые печки на идущих внизу солдат. Лучше проложить широкие проспекты: первою по ним пройдет пехота, затем кавалерия и даже артиллерия».

В целом успешное экономическое развитие страны прерывалось периодами кризисов, стихийными бедствиями. Неурожай 1852 г., страшное наводнение в результате разлива Роны и Гаронны в 1854 г., во время которого было затоплено много жилищ, погибло много скота и продуктов, эпидемия холеры, охватившая весь юг Франции и косившая население целых районов, затруднения с закупкой хлеба во время Крымской войны, осложняли положение в стране. Экономические кризисы 1858-59, затем 1867-69 гг. вызывали значительное сокращение промышленного производства, рост безработицы, ухудшение положения рабочих и усиление их недовольства.

Англия

После кризиса 1847-48 гг. в Англии наступил длительный экономический подъем. Мануфактурное производство окончательно вытесняется фабриками, оснащенными машинами. Англия стала первой и единственной в мире индустриальной державой. Она далеко опередила в своем экономическом развитии все страны и не имела в мире сколько-нибудь серьезных соперников в области производства и сбыта товаров. К концу 60-х гг. Англия добывала угля приблизительно в 5 раз больше чем Германия, и в 4 раза больше чем США. Она держала в своих руках половину мирового производства чугуна. В 1856 г. англичанин Бессемер изобрел конверторный способ изготовления стали, который был проще и дешевле мартеновского, применяемого ранее. Бурный рост английской металлургии был связан в первую очередь с постройкой железных дорог и развитием судоходства, как в Англии, так и в других странах. Все больше металла требовалось для изготовления паровых машин, фабричных станков, конструкций мостов и т.п. Те же потребности стимулировали и угледобычу.

Не опасаясь конкуренции, Англия заключала фритредерские торговые договоры с другими государствами. Снижение таможенных пошлин на ввоз хлеба в Англию, привело к отмене ограничений на ввоз английских промышленных товаров в другие страны, таким образом они получили открытый доступ на все рынки мира. Англия стала мастерской мира, мировым извозчиком и мировым банкиром. На английских дорогах появились телеграфные столбы, в 1866 г. была закончена прокладка кабеля через Атлантику, а в 1867 г. открыта телеграфная связь с Индией.

В 1850 г. стоимость английского вывоза равнялась 197 миллионам, а в 1870 г. — 244 миллиарда фунтов стерлингов. Ввоз хлопка в Англию за те же годы увеличился более чем в два раза. Соответственно увеличилось число хлопчатобумажных фабрик и занятых на них рабочих. В 1860 г. Англия одна потребляла на своих фабриках столько же хлопка, сколько все остальные страны вместе взятые. Вывоз шерстяных изделий вырос более чем в два с половиной раза. Вывоз железа и стали поднялся в четыре раза. О роли Англии как поставщика машин для других стран можно судить по тому, что в 1850 г. стоимость вывезенных ею машин составляла 1 миллион, а в 1870 году — 5,3 миллиона фунтов стерлингов. Промышленный переворот в Англии завершался тогда, когда другие страны только вступали на этот путь и потому предъявляли повышенный спрос на машины, оборудование для промышленных предприятий, железных дорог. Все это ввозилось из Англии и пользовалось широким спросом. Не случайно Англию в это время называли «мастерской мира».

Большую роль в быстром развитии внешней торговли сыграло открытие в это время золотых россыпей в Калифорнии и в Австралии. Вместе с тем поступательное развитие промышленности и торговли и в эти годы сопровождалось экономическими кризисами в 1859, затем в 1867 г., но периоды спада продолжались не долго и сменялись экономическими подъемами. В Англии быстро росло количество миллионеров, богатела и средняя торгово-промышленная буржуазия. Происходил быстрый рост финансовых компаний, которые участвовали в создании железных дорог, фабричной промышленности, выдавали займы, вкладывали капиталы за границей.

Большое количество свободных капиталов в стране позволяло вкладывать их не только в промышленность, но и в сельское хозяйство. Лендлорды получали большие доходы со своих поместий, сдавая земли в аренду фермерам. В Англии к этому времени уже преобладало крупное фермерское сельское хозяйство, экономически более выгодное и технически более передовое. Однако удельный вес сельского хозяйства в экономике Англии по мере ее индустриализации все уменьшался. В 1851 г. численность сельского и городского населения была почти одинаковой, а уже в 1871 г. процент городского населения вырос до 61,8%. Такого перевеса численности горожан над сельским населением не было тогда ни в одной, другой стране мира.