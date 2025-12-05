Развитие журналистики в Китае и Японии в XIX веке Периодические издания появились в Японии еще до 1868 г., когда революция Мейдзи положила начало капиталистическому развитию страны. Первоначально газеты были переводными, на основе иностранных изданий: “Батавия симбун”, “Сейо дзасси” и других.

Китай

Появление современной китайской журналистики в Китае связана с иностранными миссионерами. Самым первым современным периодическим изданием на китайском языке был ежемесячный журнал «Ежемесячный обзор основных событий из биографии общества», который издавался с 1815 года в Малайзии. Журнал в основном состоял из материалов религиозного характера, но также содержал новости и статьи о науке. Создателем журнала был английский миссионер Роберт Моррисон. Вместе с этим, Моррисон был основоположником британской синологии и первым миссионером, успешно действующим в Китае, первым переводчиком Библии на китайский язык. Первоначальный тираж журнала составлял 500 экземпляров, а потом вырос до 2 тыс. журнал распространяли бесплатно среди китайских эмигрантов в Юго-Восточной Азии.

«Ежемесячный обзор основных событий Востока и Запада» (1833 г.), основана Чарльзом Гутцлаффом, немецким лютеранским миссионером. Это была первая газета на китайском языке в самом континентальном Китае. Издание так же носило религиозный характер, но помимо этого публиковало статьи о западной культуре. В 1833 году в газете появилась первая в истории китайских газет статья о западной прессе. В неё рассказывалось о происхождении современных газет, свободе печати и развитии прессы в крупных западных странах.

Главными иноязычными изданиями в Китае были газеты на английском. В 30-ые годы XIX века в Гуанчжоу поселилось много иностранцев, половина из которых были англичанами. «Вестник Гуанчжоу», 1827 года, стала первой англоязычной газетой на материковом Китае, основатель – Джеймс Метисон. Газета носила ярко выраженный политический характер, выступала за политику вторжения в Китай, защищала торговлю опиумом и унижала китайскую культуру. Вторили им «Chinese Courier» и «Canton Gazette» Уильяма Вуда, представлявшие интересы американских бизнесменов и также пропагандировавшие колониальную политику.

«Китайский бюллетень», 1835 года, был создал американским бизнесменом Д. Олифантом. Газета носила шпионский характер, так как предоставляла колонизаторам самую достоверную и ценную информацию о Китае.

Национальная журналистика в Китае прошла два этапа: переводной и самостоятельный.

История переводной журналистики связана с именем Линь Цзэсюй. Он был особо уполномоченным чиновником по делам опиумной контрабанды. Он узнал о новостных листках в Англии, которые содержали шпионскую информацию о Китае, и начал сбор сведений о том, что писали о его стране. Так появилась «Новостная бумага в Макао», которая содержала переводы иностранных газет, собранных в хронологическом порядке.

Его дело продолжил Вэйюань. Который выступал за умеренную модернизацию Китая путём заимствования западных научно-технический достижений. Так появилось «Географическое описание заморских государств» (1848 г.), целью которого было изучить сильные стороны иностранцев, чтобы остановить их колониальную деятельность.

Вэйюань инициировал создание бюро переводов, которую одобрила императрица Цыси. Тогда в Китае велась политика «самоусиления»: восточное учение должно было быть основным, а западное – прикладным, вспомогательным. Благодаря этой инициативе было создано центральное бюро переводов.

Этап создания собственных национальных газет потребовал пересмотреть всю информационную политику государства.

У иностранцев были привилегии на создание собственных газет, китайцы же не могли основать собственное издание, так как это шло вразрез с традициями. Чтобы местные жители могли выпускать свою газету, на посту издателя или главного редактора должен был быть иностранец.

Национальные газеты создавались с патриотическими целями снабдить население информацией. Примером тому стала газета «Сюньхуань жибао». Она начала выходить в Гонконге в 1847 году и стала платформой, пропагандировавшей идеи проведения реформ, иногда авторы спорили между собой. В газете не было разделения на рубрики, ее целью являлась не только пропаганда, но и просвещение народа. Она создала публицистический жанр в китайской национальной журналистике. Раньше рассуждения о политике на страницах газеты были непривычным явлением для китайцев, так как до этого политику могли обсуждать между собой только сдавшие специальный экзамен чиновники.

Япония

Периодические издания появились в Японии еще до 1868 г., когда революция Мейдзи положила начало капиталистическому развитию страны. Первоначально газеты были переводными, на основе иностранных изданий: таковыми были “Батавия симбун”, “Сейо дзасси” и другие. Вскоре работавшие в Иокогаме иност­ранцы стали выпускать самостоятельные газеты, содержавшие не только зарубежную информацию, но и местные новости. Благодаря этому традиции японской журналистики тесно связаны с европейской культурой. Тираж первых газет был невелик, появлялись они нерегулярно.

До 1869 г. законодательство страны не регламентировало газетное дело. В 1869 г. указом “Об издании и распространении газет” был установлен государственный контроль за издательским де­лом. Первой японской ежедневной газетой стала “Иокогама симбун”, она стала выходить с 1870 г. и печата­лась методом ксилографии. Через два года она была переимено­вана в “Иокогама майнити симбун” и стала печататься на евро­пейской бумаге, наборным шрифтом, отливаемым из свинца. В 1870-е годы появился ряд новых ежедневных токийских газет: “Ни­ти-нити” (1872), “Коти” (1873), “Иомиури” (1874).

В 1875 году, после ряда критических выступлений прессы в адрес правительства, был ужесточен закон о печати, согласно которому журналисты, опубликовавшие критические статьи о де­ятельности правительства, могли быть уволены с работы и даже посажены в тюрьму. С 1881 г. газеты начинают использоваться как рупор буржуазных политических партий. В 1887 году в Японии был принят закон о свободе печати. К началу ХХ века самой крупной газетой Японии была “Ёрод­зу тёко”, основанная в 1892 г. Существенное влияние на прес­су оказали войны, в том числе японо-китайская (1894-1895 гг.) и русско-японская (1904-1905 гг.).

В стране существовало два типа газет: центральные и местные .

Центральные газеты передавали мнение органов власти и проходили более строгую цензуру.

Местные издавались по инициативе административных орга­нов региона при финансовой поддержке торгово-промышленных кругов. Их работа никак не была связана с центральными газе­тами. Всю информацию они получали от американских информационных агентств ЮПИ и АП (на основе использования информации того или иного агентства газеты делились на «кланы»). Влияние этих из­даний было очень велико, фактически они монополизировали всю информацию, поступавшую в японскую провинцию.

К началу XX века почти 30% газет в 30-е годы выходили в Токио и Осаке, а вся страна была разделена между ними на сферы влияния. В восточной Японии и на юж­ном Сахалине доминировала токийская группа, в западной части – осакская. Тиражи японских газет колебались от 4 тысяч до 1,5 миллионов экземпляров.