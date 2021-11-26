МЛАДОТУРЕЦКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1908

Младотурецкая революция 1908 ( тур. Jon Turk Devrimi) — конституционная революция в Османской империи, осуществленная главной политической организацией младотурок — салоникским комитетом общества «Единение и прогресс» (ЕиП). Была нацелена на свержение режима султана Абдулхамида II , восстановление конституции, созыв парламента, проведение либеральных пре­образований и освобождение страны от политической и экономической зависимости от Великих держав. В турецкой историографии М. р. знаменует начало «Второго конституционного периода» по аналогии с «Первым» (с момента провозглашения Мидхата конституции 1876 до приостановки ее действия и разгона парламента в 1878).

В условиях нарастания недовольства политикой султанского правительства в конце XIX — начале XX в. в Османской империи cформировалась широкая сеть тайных оппозиционных политических кружков молодых интеллектуалов и офицеров, собирательно именуемых движением младотурок. Его быстрому развитию способствовало усиление протестных настроений, вылившееся в народные волнения в Анатолии и арабских провинциях империи в 1906—1907, восстание на османском флоте в 1906. Встал вопрос об объединении усилий оппозиционных сил и выработке единого плана действий. В декабре 1907 в Париже состоялся конгресс младотурецких обществ, который выработал совместную «Декларацию». Ставилась задача преобразования Османской империи в конституционную монархию путем свержения султана Абдулхамида II и созыва парламента, обозначались конкретные методы: вооруженное сопротивление властям, политические выступления, пропаганда в армии, подготовка всеобщего восстания.

Практическая организация восстания легла на комитет ЕиП в Салониках (Македония), ставший главным центром младотурецкого движения в Османской империи. Подписание в Ревеле (ныне Таллин) в июне 1908 англо-российского соглашения между Николаем II и Эдуардом VII , которое касалось реформ в Македонии, было расценено младотурками как сигнал к разделу Османской империи. Поводом к восстанию стало ужесточение репрессивной политики правительства султана. 3 июля 1908 глава комитета ЕиП майор Ниязи-бей поднял вооруженный мятеж в г. Ресне и вместе с 200 сторонниками ушел в горы. К 23 июля восставшие захватили значительную часть крупных городов в европейской части империи (Салоники, Монастир, Охрид и др.). Абдулхамид II, опасаясь похода македонской армии на Стамбул, 24 июля 1908 объявил о восстановлении Конституции 1876, 25 июля издал указ об амнистии участников восстания. Вопреки решению Парижского конгресса 1907 младотурки оставили у власти Абдулхамида II, что позволило ему вмешиваться в ход событий.

На выборах в октябре 1908 младотурки получили значительное число депутатских мандатов, и глава парижского центра Ахмед Рыза занял пост спикера. Организация борцов за конституцию превратилась в партию, сохранив название ЕиП. Однако до апреля 1909 меджлис не принял ни одного значимого закона, что подрывало авторитет младотурок как реформаторов. Некоторые видные деятели ЕиП были фактически высланы султаном из страны (направлены на дипломатическую работу за границу).

Воспользовавшись нарастанием общественного недовольства работой мед­-жлиса и подстрекательством реак-ционной части улемов , Абдулхамид II весной 1909 попытался вернуть себе всю полноту власти (события вошли в историю как «Инцидент 31 марта»), пообещал отказаться от политики секуляризации и восстановить шариат. 13 апреля 1909 часть стамбульского гарнизона подняла мятеж, к которому присоединились массы учащихся медресе (софты) и улемы в тюрбанах с криками «Хотим шариат» и лозунгами восстановления единоличного правления султана и роспуска меджлиса. Выступление сопровождалось убийствами сторонников младотурок. В ответ на это младотурки, бежавшие из столицы в Салоники, сформировали из верных им частей «Армию действия» под руководством Махмуда Шевкет-паши и 26 апреля взяли Стамбул. 27 апреля Абдулхамид II был низложен, на престол возведен его брат Мехмед V. После подавления контрреволюционного мятежа позиции ЕиП в центральных и местных органах власти значительно усилились, младотурки доминировали в меджлисе, получили пять ключевых министерств (внутренних дел, финансов и др.).

Деятельность младотурок в течение нескольких лет после М. р. показала, что им не удалось найти решения ряда жизненно важных политических задач: создать новую структуру государственной власти, выработать национальную идею, которая отвечала бы интересам всех османских граждан и, наконец, сохранить целостность империи. Неудачи в области внешней политики (территориальные потери в результате Итало-турецкой войны 1911 — 1912 ), а также серьезные противоречия среди бывших соратников по младотурецкому движению привели к их ослаблению. Укрепившись у власти, младотурки очень быстро фактически отказались от проведения дальнейших реформ, в результате чего М. р. уже к 1910—1911 себя исчерпала.

Летом 1912 после роспуска парламента новое правительство сформировала оппозиционная партия «Свобода и согласие». Вернуться к власти младотурки смогли только посредством государственного переворота. В январе 1913 Энвер-паша при поддержке группы офицеров вынудил великого везира Камиль-пашу Кыбрыслы подать в отставку. В новом младотурецком правительстве Энвер получил пост военного министра. В состав кабинета также вошли Талаат-паша (министр внутренних дел) и Джемаль-паша (морской министр). Фактически вся верховная власть в стране оказалась сосредоточенной в руках этого неофициального триумвирата. После переворота 1913 лидеры ЕиП целенаправленно занялись партийным строительством, создавая отделения на уровне провинций и городов. При этом положения Конституции 1876 стали игнорироваться, а парламент практически лишился возможности влиять на политическую жизнь страны. Триумвират Энвера—Талаата—Джемаля оставался у власти вплоть до того момента, когда военное поражение Османской империи в Первой мировой войне было официально зафиксировано Мудросским перемирием 1918 . Задачи дальнейшей общественно-политической модернизации решались уже в рамках Кемалистской революции .

Ист. : Кемаль М. Путь новой Турции. Т. I—IV. М., 1929—1934; Talat Pasa. Talat Pasa’nın hatıraları. Istanbul, 1946; Duru Kazım Nami. Ittihat ve Terakki hatıralarım. Istanbul, 1957; Cemal Pasa. Hatıralar. Istanbul, 1959.

Лит. : Алиев Г. З. Турция в период правления младотурок (1908—1918 гг.). М., 1972; Шпилькова В. И. Младотурецкая революция 1908—1909 гг. М., 1977; Aksin S. Jon Turkler ve Ittihat ve Terakki. Ankara, 1988; Hanioglu M. S . The Young Turks in opposition. New York, 1995; Idem. Preparation for a revolution. The Young Turks, 1902—1908. Oxford, 2001; Ahmad F. The Young Turks: the Committee of Union and Progress in Turkish Politics. London, 2010. П. В. Шлыков.