МИРЗА ТАКИ-ХАН ФАРРАХАНИ

Мирза Таки-хан Фаррахани (1800/1807?, Хазаве — (?).01.1852, Кашан) — иранский государственный деятель, первый министр (садр-азам) Наср-ад-Дин шаха Каджара, которому был присвоен лакаб ­Амир-е Кабир ( букв . «великий глава»). Начав карьеру при дворе Наср-ад Дина как наследника престола, он сохранил свои позиции и после его утверждения на троне (1848). В ведении М. Т.-х. Ф. как ближайшего советника шаха находился финансовый и налоговый аппарат, армия и дипломатический корпус. М. Т.-х. Ф. стал ключевой фигурой, воплотившей характерные черты нового поколения иранской бюрократии, ориентированной на проведение реформ европейского типа. Важным этапом государственной карьеры М. Т.-х. Ф. стала дипломатическая служба, во многом сформировавшая его политический кругозор. Тесные контакты с государственными деятелями России, Османской империи периода Танзимата и Европы облегчили поиск путей решения актуальных для Ирана проблем. Главной своей задачей как глава правительства М. Т.-х. Ф. видел укрепление шахской власти. Для этого был предпринят целый ряд реформ, имевших системный характер, начало которым положило создание армии европейского образца, инициировавшее решение важнейших финансово-экономических проблем: упорядочивание налоговой системы, государственного бюджета, создание промышленности, подготовка национальных кадров военных и технических специалистов. В 1851 был открыт Дар оль-фонун — первое светское учебное заведение, ориентированное главным образом на подготовку собственных специалистов для армии. При поддержке М. Т.-х. Ф. открылись новые типографии, делала первые шаги иранская публицистика. В этом качестве пробовал себя и сам реформатор, сотрудничавший с основанной по его инициативе газетой. М. Т.-х. Ф. был одним из родоначальников нового стиля, сформировавшегося к середине XIX в., одной из характерных черт которого стала рационализация персидского языка. Начавшиеся реформы вызвали резкое недовольство влиятельного шиитского духовенства, двора и членов шахской фамилии. Их усилиями М. Т.-х. Ф. был лишен всех званий, сослан в Кашан, где в феврале 1852 его умертвили по приказу шаха.

Лит .: Bakhash S. Monarchy, Bureaucracy and Reform under the Qajars: 1858—1896. London, 1978; Адамийат Ф. Амир-е Кабир ва Иран. Техран, 1334 (на перс. языке). Т. А. Коняшкина.