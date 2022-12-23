МИНЬ МАНГ

Минь Манг ( вьет. Minh M?ng — эра правления; личное имя — Нгуен Фук Дам (Nguy?n Phuc Dam); храмовое имя — Нгуен Тхань То (Nguy?n Thanh T?)) (25.05.1791, окрестности Зядини, ныне Хошимин — 20.01.1841, Хюэ) — второй император династии Нгуен , почитаемый как один из наиболее просвещенных монархов в истории страны. При нем Вьетнам достиг максимальной за свою историю территории.

М. М. был лишь 4-м сыном основателя династии, императора Зя Лонга, однако именно он, а не внук скончавшегося старшего сына (как того требовала логика прямого наследования) был назначен наследником престола в 1816. Императором стал в начале 1820.

По взглядам М. М. в отличие от отца был традиционалистом, ратовал за усиление конфуцианских установок в сфере идеологии, государственного управления и социально-культурной жизни. Это подразумевало восстановление приоритета общинных отношений над частнособственническими (подрыв экономической силы титулованной знати, усиление экономической базы общины), приоритет гражданского чиновничества над военными, претворение конфуцианских идеалов в семейно-брачных отношениях и обрядовой жизни. При М. М., с подозрением относившемся к «ложным учениям», началось преследование католиков во Вьетнаме, что впоследствии стало одним из поводов для вмешательства Франции в дела страны.

Император последовательно проводил курс на централизацию, возвеличивание и расширение территории страны. При нем были упразднены оба генерал-губернаторства, учрежденные при его отце, — в 1831 Бактхань (Крайний Север), а в 1832—1833 — Зядинь (Крайний Юг); управление на этих территориях было передано центральным властям. Последовавшее за ликвидацией автономии Южного Вьетнама восстание 1833—1835 под руководством Ле Ван Кхоя (приемного сына скончавшегося в 1832 генерал-губернатора Зядини Ле Ван Зюета) было решительно подавлено властями.

М. М. проводил активную внешнюю политику, что позволило добиться максимальной за всю историю страны территории (около 570 тыс. кв. км, что более чем в 1,5 раза превышает современные границы). В результате Сиамо-вьетнамской войны 1833—1834 к Вьетнаму была присо­единена Камбоджа, преобразованная в 1835 в округ Чэнтэй и разделенная на 33 провинции, получившие вьетнамские названия. Приобретения были сделаны и за счет подчинения центральных лаосских княжеств.

Расширение границ, укрепление центральной власти и торжество проводимой им идеологии отражало принятое в 1838 новое величественное название страны, не согласованное с Китаем, — Дайнам («Великий Юг»).

У М. М. было 142 ребенка (78 принцев и 64 принцессы).

Лит. : Woodside A. Vietnam and the Chinese Model: A Comparative Study of Vietnamese and Chinese Government in the First Half of the Nineteenth Century. Cambridge (Mass.), 1971; Рябинин А. Л. Рождение империи Нгуенов. М., 1988; Choi Byung Wook . Southern Vietnam under the Reign of Minh Mang (1820—1841): Central Policies and Local Response. Ithaca (NY), 2004. М. А. Сюннерберг.