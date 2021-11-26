КОРДОВСКИЙ ДОГОВОР

Кордовский договор — договор, заключенный между Мексикой и Испанией, который завершил Войну за независимость в Мексике.

Подписан 24 августа 1821 в Кордове главой испанской администрации в Мексике Х. О’Доноху и мексиканским военным и государственным деятелем, будущим императором Мексики Агустином Итурбиде и Арамбуру . В 17 пунктах договора получило отражение будущее устройство независимого государства Новой Испании. Основу договора составил «план Игуала». Новая Испания признавалась независимой суверенной Мексиканской империей; престол сохранялся за испанским королем Фердинандом VII или другим представителем испанского королевского дома, в случае их отказа право назначения монарха получали мексиканские кортесы. Этого положения не было в «плане Игуала», что свидетельствует о собственных стремлениях Итурбиде занять мексиканский престол. В договоре предоставлялись гарантии уроженцам Испании, декларировалось создание временной правительственной хунты с участьем О’Доноху до момента созыва кортесов и принятия конституции. Для осуществления исполнительной власти правительственная хунта назначала регентский совет из трех человек. Президентом регентского совета империи стал Итурбиде. Согласно п. 17 договора, О’Доноху обязался вывести испанские войска из Мехико. Договор был аннулирован испанскими кортесами в феврале 1822.

Лит.: Альперович М. С. Рождение Мексиканского государства. М, 1979; Война за независимость в Латинской Америке / Отв. ред. Е. А. Ларин. М., 2011; Timothy E. A. The Mexican empire of Iturbide. Lincoln (Neb.), 1990; Bulnes F. La guerra de independencia. Hidalgo-Iturbide. México, 1982; Riva Palacio V. México a través de los siglos.III vol. México, 1953.