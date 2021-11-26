КАТИПУНАН
Тайное общество филиппинских патриотов.
Создано в Маниле в 1892 группой деятелей, связанных с Филиппинской лигой (1892–93). К. имел сложную организац. структуру и особый ритуал приёма новых членов. Первоначально вербовал сторонников среди образованных горожан, мелких предпринимателей и служащих. В 1895–96 под рук. А. Бонифасио, Э. Хасинто и др. К. превратился в массовую организацию; были созданы отделения в сельских районах, примыкавших к столице. Издавал газ. «Kalayaan» («Свобода»), распространял воззвания антииспанского характера, подготовил вооруж. выступление (авг. 1896), переросшее в нац.-освободит. революцию (см. Филиппинская революция). В нач. 1897 борьба за лидерство в революц. лагере, навязанная вождям К. группой Э. Агинальдо, привела к политич. поражению Бонифасио, физич. расправе над ним, роспуску К., врем. спаду революц. борьбы и компромиссу Агинальдо с исп. властями. В авг. 1898, в результате нового подъёма нац.-освободит. движения, исп. колониальный режим на Филиппинах был свергнут. Победа патриотич. сил во многом была подготовлена предшествующей политико-мобилизац. работой Катипунана.
Автор статьи: В. В. Сумский.