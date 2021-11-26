КАТИПУНАН

Тай­ное об­ще­ст­во фи­лип­пин­ских пат­рио­тов.

Соз­да­но в Ма­ни­ле в 1892 груп­пой дея­те­лей, свя­зан­ных с Фи­лип­пин­ской ли­гой (1892–93). К. имел слож­ную ор­га­ни­зац. струк­ту­ру и осо­бый ри­ту­ал приё­ма но­вых чле­нов. Пер­во­на­чаль­но вер­бо­вал сто­рон­ни­ков сре­ди об­ра­зо­ван­ных го­ро­жан, мел­ких пред­при­ни­ма­те­лей и слу­жа­щих. В 1895–96 под рук. А. Бо­ни­фа­сио, Э. Ха­син­то и др. К. пре­вра­тил­ся в мас­со­вую ор­га­ни­за­цию; бы­ли соз­да­ны от­де­ле­ния в сель­ских рай­онах, при­мы­кав­ших к сто­ли­це. Из­да­вал газ. «Kalayaan» («Сво­бо­да»), рас­про­стра­нял воз­зва­ния ан­ти­ис­пан­ско­го ха­рак­те­ра, под­го­то­вил воо­руж. вы­сту­п­ле­ние (авг. 1896), пе­ре­рос­шее в нац.-ос­во­бо­дит. ре­во­лю­цию (см. Фи­лип­пин­ская ре­во­лю­ция). В нач. 1897 борь­ба за ли­дер­ст­во в ре­во­люц. ла­ге­ре, на­вя­зан­ная во­ж­дям К. груп­пой Э. Аги­наль­до, при­ве­ла к по­ли­тич. по­ра­же­нию Бо­ни­фа­сио, фи­зич. рас­пра­ве над ним, рос­пус­ку К., врем. спа­ду ре­во­люц. борь­бы и ком­про­мис­су Аги­наль­до с исп. вла­стя­ми. В авг. 1898, в ре­зуль­та­те но­во­го подъ­ё­ма нац.-ос­во­бо­дит. дви­же­ния, исп. ко­ло­ни­аль­ный ре­жим на Фи­лип­пи­нах был сверг­нут. По­бе­да пат­рио­тич. сил во мно­гом бы­ла под­го­тов­ле­на пред­ше­ст­вую­щей по­ли­ти­ко-мо­би­ли­зац. ра­бо­той Ка­ти­пу­на­на.

Автор статьи: В. В. Сум­ский.

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