КАН ВЫОНГ

Кан выонг (вьет. Phong trào Cần Vương) — крупномасштабное движение сопротивления французской колонизации в конце XIX в. во Вьетнаме.

Наиболее распространенная в историографии датировка: 1885—1896. Движение состояло из различных локальных вооруженных выступлений, как правило, руководимых представителями традиционной элиты вьетнамского общества — императорским двором и учеными-конфуцианцами.

Началось в ответ на подписание франко-вьетнамского договора 1884 о протекторате над Тонкином (Сев. Вьетнам) и Аннамом (Центральный Вьетнам). Против договора выступил регент Тон Тхат Тхюет (1839—1913), уговоривший малолетнего императора Хам Нги (1872—1943, правил в 1884—1885) обратиться к населению с призывом оказать вооруженный отпор колонизаторам. Патриотическое воззвание положило начало движению К. в. Хотя император назначил региональных командующих на всей территории империи Дайнам (название Вьетнама в 1839—1945), действия восставших в основном затронули Аннам. В движение включились широкие слои населения — от крестьянства до придворных чиновников. Восставшие нападали на немногочисленные французские форты и патрули, а также христианское население страны, ассоциировавшееся с захватчиками. Вскоре восставшие были оттеснены в горные районы на границе с Лаосом, а в Хюэ французы возвели на престол нового императора.

В 1888 в результате предательства император Хам Нги был схвачен, а затем выслан в Алжир. После этого движение потеряло свой формальный центр и представляло собой многочисленные локальные вступления, среди которых особенно выделяются отряды Фан Динь Фунга (1847—1895), возглавлявшего восстание Хыонгкхе на территории современных провинций Тханьхоа, Нгеан, Хатинь и Куангбинь. Его гибелью и окончательным разгромом его отрядов в начале 1896 обычно и датируют конец движения К. в. С начала 1890-х по 1913 базой повстанческого движения во главе с Де Тхамом являлся горный район Йентхе в Сев. Вьетнаме. К. в. стало последним массовым движением во Вьетнаме, которое протекало целиком в традиционных формах, под лозунгами поддержки вьетнамской монархии и опиралось на монархические концепции конфуцианской доктрины.

Лит.: Новакова О. В., Цветов П. Ю. История Вьетнама. Ч. 2. М., 1995; Рябинин А. Л. Вьетнам в составе Индокитайского союза (1885—1913) // История Востока. Т. 4. Кн. 2. М., 2005.