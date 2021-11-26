ИЛИНДЕНСКОЕ ВОССТАНИЕ 1903 года

ИЛИНДЕНСКОЕ ВОССТАНИЕ 1903 ГОДА- национально-освободительное восстание в провинции Ма­ке­до­ния Ос­ман­ской им­пе­рии.

На­ча­лось в Иль­ин день [20 июля (2 августа); от­сю­да название]. Це­лью вос­ста­ния бы­ло дос­ти­же­ние ши­ро­кой ав­то­но­мии Ма­ке­до­нии в со­ста­ве Ос­ман­ской им­пе­рии, а в пер­спек­ти­ве - об­ре­те­ние не­за­ви­си­мо­сти.

Илинденское восстание го­то­ви­лось Ма­кедонской ре­во­люционной организацией (с 1905 года Внут­рен­няя ма­кедонская ре­во­люционная организация, ВМРО), ле­вое кры­ло ко­то­рой воз­глав­лял Г. Дел­чев .

Цен­тром вос­ста­ния был Би­толь­ский ви­лай­ет (юго-западная Ма­ке­до­ния). 22 ию­ля (4 августа) около 20 тысяч по­встан­цев за­хва­ти­ли город Кру­ше­во, про­воз­гла­си­ли рес­пуб­ли­ку и соз­да­ли Временное рево­люционное пра­ви­тель­ст­во. Кру­шев­ская рес­пуб­ли­ка про­су­ще­ст­во­ва­ла все­го не­де­лю. Её по­ра­же­ние бы­ло вы­зва­но от­сут­ст­ви­ем един­ст­ва сре­ди ли­де­ров вос­ста­ния и внутренними раз­до­ра­ми в ВМРО. 6(19) августа вос­ста­ние рас­про­стра­ни­лось на со­сед­нюю Фра­кию, где на­ча­лось т. н. Пре­об­ра­жен­ское вос­ста­ние.

Ре­гу­ляр­ные турецкие час­ти (200 тысяч человек), бро­шен­ные на по­дав­ле­ние вы­сту­п­ле­ний, су­ме­ли ли­к­ви­ди­ро­вать по­след­ние оча­ги со­про­тив­ле­ния к се­ре­ди­не сен­тяб­ря. В бо­ях по­гиб­ло около 1 тысячи пов­стан­цев и 5 тысяч турецких сол­дат. Тур­ки со­жгли свыше 200 сёл, бо­лее 30 тысяч ма­кедон­цев эмиг­ри­ро­ва­ли. Жес­то­кие ка­ра­тель­ные ме­ры Пор­ты ста­ли при­чи­ной ди­пло­ма­тического вме­ша­тель­ст­ва ве­ли­ких дер­жав, по­тре­бо­вав­ших от ос­ман­ско­го пра­ви­тель­ст­ва не­за­мед­ли­тель­но­го про­ве­де­ния ре­форм в Ма­ке­до­нии. Для на­блю­де­ния за хо­дом ре­форм в про­вин­цию при­бы­ли ев­ропейские на­блю­да­те­ли.

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