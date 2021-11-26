ИЛИНДЕНСКОЕ ВОССТАНИЕ 1903 года
ИЛИНДЕНСКОЕ ВОССТАНИЕ 1903 ГОДА- национально-освободительное восстание в провинции Македония Османской империи.
Началось в Ильин день [20 июля (2 августа); отсюда название]. Целью восстания было достижение широкой автономии Македонии в составе Османской империи, а в перспективе - обретение независимости.
Илинденское восстание готовилось Македонской революционной организацией (с 1905 года Внутренняя македонская революционная организация, ВМРО), левое крыло которой возглавлял Г. Делчев.
Центром восстания был Битольский вилайет (юго-западная Македония). 22 июля (4 августа) около 20 тысяч повстанцев захватили город Крушево, провозгласили республику и создали Временное революционное правительство. Крушевская республика просуществовала всего неделю. Её поражение было вызвано отсутствием единства среди лидеров восстания и внутренними раздорами в ВМРО. 6(19) августа восстание распространилось на соседнюю Фракию, где началось т. н. Преображенское восстание.
Регулярные турецкие части (200 тысяч человек), брошенные на подавление выступлений, сумели ликвидировать последние очаги сопротивления к середине сентября. В боях погибло около 1 тысячи повстанцев и 5 тысяч турецких солдат. Турки сожгли свыше 200 сёл, более 30 тысяч македонцев эмигрировали. Жестокие карательные меры Порты стали причиной дипломатического вмешательства великих держав, потребовавших от османского правительства незамедлительного проведения реформ в Македонии. Для наблюдения за ходом реформ в провинцию прибыли европейские наблюдатели.