ПАСХА
ПАСХА - (греческий Πάσχα).
1) библейский праздник в память об Исходе еврейского народа из Египта; в иудаизме - Песах.
2) Важнейший праздник христианской Церкви - Воскресение Христово. В Новом Завете «Пасхой», то есть пасхальной жертвой, назван Иисус Христос (1 Кор. 5:7). Главное таинство Церкви - Евхаристия осмысляется как продолжение Тайной вечери, последней пасхальной трапезы Иисуса с учениками (1 Кор. 11:23-26; Мф. 26:17-30 и другие).
В святоотеческой традиции древние события Исхода евреев из Египта, освобождения их от рабства и дарования им Земли обетованной воспринимались как прообраз совершившегося в день иудейской пасхи Распятия Христа и последовавших за этим Воскресения Его из мёртвых, освобождения уверовавших в Него от рабства греху и дарования им Царства Небесного.
Пасха является наиболее древним из всех праздников, ежегодно отмечаемых в христианской Церкви. Со II века имели место споры о дне празднования пасхи. Часть христианских общин - прежде всего в Малой Азии - отмечала пасху как память о Распятии Христа и совершала её в день иудейской пасхи (точнее, в тот день, который рассматривался в этом качестве). Другие общины, в том числе Римская и Александрийская, понимали пасху как воспоминание прежде всего Воскресения Христова и совершали её в воскресный день после иудейского праздника. Конец пасхальным спорам положило определение I Вселенского собора (325) о праздновании пасхи в ближайшее воскресенье после полнолуния, следующего за днём весеннего равноденствия (точная формулировка постановления не сохранилась, но на него ссылается 1-е правило Антиохийского собора 341). Тем не менее фактические разногласия в выборе точной даты празднования пасхи неоднократно имели место и позднее в связи с разницей в астрономических и календарных расчётах в разных регионах христианского мира. Принципы исчисления даты пасхи, а также специальные таблицы, облегчающие эту задачу, называются пасхалией. Ныне дата празднования пасхи у православных христиан отличается от даты празднования пасхи у западных христиан из-за применения разных пасхалий.
С раннехристианских времён пасхе предшествует Великий пост. Богослужение в день пасхи в первые века христианства представляло собой ночное бдение с субботы, предваряющей пасху (Великая суббота), на пасхальное воскресенье. Во время этого бдения читались и пелись библейские отрывки о ветхозаветных установлениях, посвящённых пасхе, о Страстях Христовых и Воскресении Христа, а также, вероятно, читались сочинение Мелитона Сардийского «О Пасхе» (II век) и иные подобные тексты. На рассвете бдение оканчивалось торжеств. пасхальной Евхаристией. С III века во время этого бдения совершалось крещение оглашенных. После V века крещение оглашенных в пасхальную ночь стало совершаться всё реже по причине массового крещения в детском возрасте, а древнее пасхальное бдение постепенно уступило место новым богослужебным чинопоследованиям, посвящённым пасхе. В частности, в современной традиции православной Церкви прямым продолжением раннехристианского пасхального бдения являются вечерня и литургия Великой субботы, которые, согласно Типикону, следует совершать вечером накануне пасхи, однако в современной практике РПЦ они совершаются утром в Великую субботу. Основными службами пасхальной ночи являются: крестный ход; пасхальная, или светлая, заутреня, состоящая из множества ликующих гимнов в честь Воскресения Христова, написанных византийскими гимнографами; Божественная литургия первого дня пасхи. С раннехристианских времён получило распространение радостное пасхальное приветствие: «Христос воскрес!» и ответ: «Воистину воскрес!» - так называемое христосование, сопровождающееся, как правило, троекратным лобзанием (поцелуем).
Пасхальная служба повторяется 7 дней подряд, тем самым подчёркивается превосходство пасхи над другими праздниками (с этим же связаны наименования пасхи как «праздника праздников», «велика дня»). Пасхальная служба также задаёт тематику всем богослужениям вплоть до дня так называемого отдания пасхи (среда перед праздником Вознесения Господня). Переходящий праздник пасхи определяет даты праздников пасхального (подвижного) круга: от Недели о мытаре и фарисее (за 3 нед до Великого поста) до Пятидесятницы.
В современной практике Римско-католической церкви восстановлено значение древнего пасхального бдения, включая крещение оглашенных; одним из наиболее ярких обрядов этой ночи является возжжение пасхальной свечи (аналогичная традиция имеется у православных греков, в практике РПЦ не распространена). По окончании 1-й части пасхального богослужения поётся древний гимн «Exsultet» («Да ликуют»), затем начинается евхаристическая служба, включающая, если есть оглашенные, крещение. За пасхой следует радостный пасхальный период. В протестантских церквах и деноминациях пасхальные празднества сильно разнятся: от торжественных богослужений, сходных с католическим, до отвержения празднования Пасхи.
Празднование пасхи традиционно сопровождается молодёжными играми (например, обливанные дни), поминальными обрядами (смотреть, например, Радоница), приготовлением ритуальной пищи (смотреть Кулич, Пасхальное яйцо).