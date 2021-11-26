ДАМРОНГ РАТЧАНУБАБ

ДАМРОНГ РАТЧАНУБАБ - Тайский принц, государтсвенный деятель , учёный.

Сын ко­ро­ля Мон­гку­та (пра­вил в 1851-1868 годах), брат ко­ро­ля Чу­ла­нон­гкор­на, дя­дя ко­ро­ля Ва­чи­ра­ву­да. В 1881 году уч­ре­дил шко­лу Су­ань Ку­лап (Шко­ла при Двор­це Ро­зо­во­го са­да) для под­го­тов­ки от­пры­сков ко­ро­лев­ской се­мьи и зна­ти к во­енной и гражданской карь­е­ре. В 1885 году ку­ри­ро­вал соз­да­ние департамента об­ра­зо­ва­ния (с 1887 года отдельный департамент пра­ви­тель­ст­ва, с 1892 года министерство). С 1888 года воз­глав­лял полк ко­ро­лев­ских те­ло­хра­ни­те­лей. С 1892 года министр внутренних дел.

Ини­ции­ро­вал ре­фор­му, на­прав­лен­ную на цен­тра­ли­за­цию ме­ст­но­го управ­ле­ния, объ­е­ди­нил около 100 по­лу­ав­то­ном­ных про­вин­ций в 14 ок­ру­гов, уком­плек­то­вал ме­ст­ную ад­ми­ни­ст­ра­цию от­вет­ст­вен­ны­ми пе­ред Министерством внутренних дел об­ра­зо­ван­ны­ми офи­це­ра­ми и гражданскими упол­но­мо­чен­ны­ми, кон­тро­ли­ро­вав­ши­ми сбор на­ло­гов , вы­да­чу ли­цен­зий на экс­плуа­та­цию при­род­ных ре­сур­сов, со­блю­де­ние за­ко­нов, соз­да­ние и ра­бо­ту учеб­ных за­ве­де­ний.

Иг­рал ве­ду­щую роль в ор­га­ни­за­ции (по ини­циа­ти­ве Ва­чи­ра­ву­да) пуб­ли­ка­ции тек­стов тай­ской тра­диционной литературы и ис­то­рических тру­дов, один из ос­но­ва­те­лей Си­ам­ско­го общества и Национальной библиотеки. По­сле ре­во­лю­ции 1932 года на­хо­дил­ся в из­гна­нии на острове Пи­нанг; в 1942 году вер­нул­ся в Бан­гкок.

Опуб­ли­ко­вал свыше 1 тысячи ра­бот по про­бле­мам внутренней по­ли­ти­ки, об­щест­вен­ного раз­ви­тия, ис­то­рии и куль­ту­ры Таи­лан­да.

Сочинения:

Понгсавадан рыанг рау рап бама. Банг­кок, 1920;

Тамнан ванг на. Бангкок, 1925.