СВЕРДРУП ЮХАН

Свéрдруп ( норв. Sverdrup), Юхан (30.07.1816, Сем, ныне Вестфолл — 17.02.1892, Кристиания, ныне Осло) — норвежский политический и государственный деятель. Получил юридическое образование в университете Кристиании. С 1851 ежегодно избирался депутатом стортинга. Возглавлял демократическую оппозицию королю, опиравшуюся на радикально настроенную интеллигенцию и городские слои. В 1862–1869 — председатель нижней палаты стортинга, в 1871–1880, 1882–1884 — председатель стортинга. В альянсе с Крестьянской партией С. в 1869 сформировал либеральную партию Венстре, завершив объединение сельской и городской оппозиции. В 1882 одержал победу на парламентских выборах и занял должность премьер-министра (1884–1889). Ввел систему ответственности правительства перед стортингом, выступал за расширение полномочий парламента как центрального представительного органа страны, за ограничение прав короля в конституционных вопросах, за расширение прав Норвегии в унии, за введение всеобщего избирательного права, в том числе для женщин. При нем были проведены реформы по расширению избирательного права, введен суд присяжных и система государственного начального образования. Вынужден уйти в отставку в 1889 в связи с расколом в рядах партии на две фракции: умеренную и радикальную, требовавшую проведения более активной политики за расширение прав Норвегии в рамках унии. Считается «отцом норвежской демократии».

Лит .: Koht H. J. Sverdrup. Bd. 1–3. Kristiania, 1918–1925; Søberg M. Sverdrups ekko: parlamentariske undersøkingar: essay. Oslo, 2010. Л. А. Садова.