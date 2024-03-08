СЕРРАНО-И-ДОМИНГЕС, ФРАНСИСКО

Серрáно-и-Домингес ( исп. Serrano y Domínguez) , Франсиско , герцог де ла Toppe, граф де Сан-Антонио (17.12.1810, Сан-Фернандо, Кадис — 26.11.1885, Мадрид) — испанский военный, политический и государственный деятель.

Принадлежал к прославленному андалузскому роду Серрано. С юношеских лет находился на военной службе и сделал стремительную карьеру на полях сражений Первой карлистской вой­ны 1833–1840 (см. Карлистские вой­ны ), был произведен в фельдмаршалы. В этот же период увлекся либеральными идеями и начал сближаться с лидером прогрессистов Б. Эспартеро , во время регентства которого недолгое время в 1843 занимал пост военного министра. Важную роль в его судьбе сыграли близкие отношения с королевой Изабеллой II — в 1845 он стал сенатором. В 1847–1848 был генерал-капитаном Гранады. Затем на время покинул политику. Участвовал в Революции 1854, выступив в поддержку Л. О’Доннеля. В 1856–1857 — посол в Париже, в 1859 — генерал-капитан Кубы. По возвращении в Испанию в 1863 занимал пост министра иностранных дел. В 1867 возглавил партию Либеральный союз, в середине 1850-х сформированную им вместе с О’Доннелем. Примкнув к антидинастической оппозиции, С.-и-Д. принял деятельное участие в Сентябрьской революции 1868 и временном свержении испанских Бурбонов ; нанес в битве при Алколее 28 сентября 1868 решающее поражение армии, верной Изабелле II. В октябре 1868 — феврале 1869 С.-и-Д. — председатель Временного правительства; в феврале–июне 1869 — председатель исполнительной власти; в июне 1869 — январе 1871 — регент Королевства; в январе — июле 1871 и в мае — июне 1872 — председатель Совета министров. В январе — декабре 1874 занимал пост президента исполнительной власти Испанской республики. В марте — декабре 1874 командовал правительственными вой­сками в сражениях с карлистами (Вторая карлистская вой­на 1872–1876). После реставрации Бурбонов в конце 1874 держался в стороне от участия в политике. В 1883–1884 был послом во Франции.

Лит. : История Испании. В 2 т. Т. 2. От вой­ны за испанское наследство до начала ХХI века. М., 2014; Villa-Urrutia W. R. de . El General Serrano, duque de la Torre. Madrid, 1929; Toro Mérida J . Poder político y conflictos sociales en la España de la primera república: la dictadura del general Serrano. Madrid, 2003; Comellas J. L. , Martínez Gallego F. , Ortuzar T. , Poveda A. R. , Rueda G. Los generales de Isabel II. Madrid, 2016. А. А. Глазов.