ОСКАР II ФРЕДРИК

ОСКАР II ФРЕДРИК (швед. Oscar, Oskar) - король Швеции (1872-1907 годы) и Норвегии (1872-1905 годы).

Из ди­на­стии Бер­на­до­тов , сын Ос­ка­ра I, млад­ший брат Кар­ла XV. С ро­ж­де­ния но­сил ти­тул гер­цо­га Эс­тер­гёт­ланд­ско­го. В 1833-1837 годах обу­чал­ся шведским фи­ло­со­фом К.Я. Бо­ст­рё­мом, ис­то­ри­ком Ф.Ф. Карл­со­ном и другими учё­ны­ми, в 1846-1849 годах (с пе­ре­ры­вом) учил­ся в Уп­псаль­ском университете. C 11-лет­не­го воз­рас­та был за­пи­сан в ВМФ Шве­ции, в 1845 году по­лу­чил зва­ние лей­те­нан­та, в 1850 году ка­пи­та­на, в 1856 году контр-адмирала и генерал-майора, в 1858 году ви­це-адмирала и генерал-лей­те­нан­та. В 1856 году со­вер­шил тур­не по Ев­ро­пе, встре­чал­ся с ко­ро­ле­вой Вик­то­ри­ей и На­по­ле­о­ном III; на об­рат­ном пу­ти по­се­тил гер­цог­ст­во Нас­сау, где встре­тил­ся с гер­цо­ги­ней Со­фи­ей Нас­сау-Вай­ль­бург­ской, на ко­то­рой же­нил­ся в 1857 году. Ак­тив­но уча­ст­во­вал в под­го­тов­ке шведских де­ле­га­ций для уча­стия во Все­мир­ных вы­став­ках в Лон­до­не (1862) и Па­ри­же (1867). По­сле смер­ти Кар­ла XV, не имев­ше­го на­след­ни­ков, взо­шёл на шведский и норвежский пре­стол (ко­ро­но­ван в Сток­голь­ме 12.5.1873 года, в Трон­хей­ме 18.7.1873 года). По воз­зре­ни­ям - уме­рен­ный кон­сер­ва­тор, пы­тал­ся за­тор­мо­зить про­цесс де­мо­кра­ти­за­ции по­ли­тического строя Шве­ции и Нор­ве­гии, со­про­тив­лял­ся ог­ра­ни­че­нию ко­ро­лев­ских пол­но­мо­чий в поль­зу шведского рик­сда­га. Ста­рал­ся со­хра­нить и ук­ре­пить швед­ско-нор­веж­скую унию 1814-1905 годов, в 1870-1880-х годах про­ти­вил­ся вве­де­нию пар­ла­мен­та­риз­ма в Нор­ве­гии, но в 1884 году был вы­ну­ж­ден со­гла­сить­ся на фор­ми­ро­ва­ние пра­ви­тель­ст­ва по­бе­див­шей на вы­бо­рах пар­тии Вен­ст­ре. В ус­ло­ви­ях внут­ри­по­ли­тического кри­зи­са 1890-х годов, вы­зван­но­го тре­бо­ва­ни­ем норвежского стор­тин­га вве­сти собственную кон­суль­скую служ­бу, ста­рал­ся раз­ре­шить его мир­ным пу­тём и, опи­ра­ясь на кон­сер­ва­тив­но на­стро­ен­ную бю­ро­кра­тическую эли­ту Нор­ве­гии, со­хра­нить унию. Во внеш­ней по­ли­ти­ке при­дер­жи­вал­ся про­гер­ман­ской ори­ен­та­ции, был по­клон­ни­ком О. фон Бис­мар­ка. Оскар II, поль­зо­вав­ший­ся в ми­ре боль­шим ав­то­ри­те­том, не­од­но­крат­но вы­сту­пал в ро­ли ар­бит­ра при уре­гу­ли­ро­ва­нии ме­ж­ду­народных кон­флик­тов (во­круг ар­хи­пе­ла­га Са­моа в 1889-1899 годах, ме­ж­ду Британской Гвианой и Ве­не­су­элой в 1897 году). Во вре­мя анг­ло-бур­ской вой­ны 1899-1902 годов под­дер­жал Ве­ли­ко­бри­та­нию. С конца 1890-х годов Oскар II бо­лел, стра­ной фак­ти­че­ски пра­вил его сын крон­принц Гус­тав (смотри Гус­тав V). При Оскаре II в 1905 году про­изо­шёл мир­ный раз­рыв швед­ско-норвежской унии. По­те­ряв норвежский пре­стол, Оскар II не дал со­гла­сия на его пе­ре­да­чу пред­ста­ви­те­лю ди­на­стии Бер­на­до­тов (в ито­ге его за­нял датский принц Карл под име­нем Хо­ко­на VII).

Оскар II был од­ним из наи­бо­лее об­ра­зо­ван­ных мо­нар­хов сво­его вре­ме­ни. Ав­тор тру­дов по во­енной ис­то­рии вре­мён Кар­ла XII (се­рия ста­тей «Några bidrag till Sveriges krigshistoria åren 1711, 1712 och 1713. Försök till historisk afhandling», 1859-1867 годы; «Carl den Tolfte», 1868), ра­бот по во­енно-морскому де­лу («Tankar om grun­derna för organisationen af skärgårds­flot­tans debarkeringstrupper», 1851, и другие), сти­хотворных и про­за­ических про­из­ве­де­ний, пе­ре­во­дов на шведский язык по­эмы И.Г. Гер­де­ра «Сид» и пье­сы И. В. Гё­те «Тор­ква­то Тас­со». Оскар II так­же из­вес­тен как по­кро­ви­тель те­ат­ра и му­зы­ки, кол­лек­цио­нер, спон­сор по­ляр­ных экс­пе­ди­ций. С 1848 года почетный член Шведской ко­ро­лев­ской АН, в 1864-1872 годах пре­зи­дент Шведской ко­ро­лев­ской музыкальной ака­де­мии. Иностранный член Петербургской АН (1898).