О́скар II

О́скар II ( швед. Oscar, Oskar) (21.01.1829, Стокгольм — 08.12.1907, там же) — король Швеции (1872–1907) и Норвегии (1872–1905). Из династии Бернадотов , сын Оскара I , вступил на престол после смерти брата Карла XV , не имевшего наследников. С 1857 в браке с герцогиней Софией Нассау-­Вайльбургской. В 11 лет записан на военную службу в Военно-­морской флот (ВМФ) Швеции, в 1858 получил звание генерал-­адмирала и генерал-­лейтенанта. Придерживался умеренно-­консервативных взглядов. В ходе демократических преобразований политического строя Швеции выступал против ограничения королевских полномочий в пользу риксдага. Способствовал сохранению Шведско-­норвежской унии 1814–1905 , укреплению связей между Швецией и Норвегией. О. II противился введению парламентаризма в Норвегии, стремился разрешить мирным путем шведско-­норвежский внутриполитический кризис 1890‑х, сохранить унию, опираясь на консервативную норвежскую элиту. В 1905 Шведско-­норвежская уния была мирно расторгнута. Во время правления О. II внешняя политика Швеции была прогерманской, кумиром монарха был О. фон Бисмарк . Сам король пользовался большим авторитетом на международной арене и выступал в качестве арбитра ряда международных конфликтов. С конца 1890‑х из-за болезни О. II управление страной фактически сосредоточилось в руках его сына, будущего короля Густава V . О. II был автором ряда трудов по военной истории и военно-­морскому делу, литературных произведений, покровительствовал наукам, театру и музыке, выступал спонсором полярных экспедиций. С 1848 О. II — почетный член Шведской королевской академии наук, с 1898 — почетный иностранный член Петербургской академии наук.

Соч. : Mina Memoarer. Bd. 1–3. Stockholm, 1960–1962.

Лит. : Lindberg F. Kunglig utrikespolitik. Studier i svensk utrikespolitik under Oscar II fram till borggårdskrisen. Stockholm, 1966; Стаффан С. Династия Бернадотов: короли, принцы и прочие. М., 2011. Л. А. Садова.