О́скар I

О́скар I ( швед. Oscar, Oskar) (04.07.1799, Париж — 08.07.1859, Стокгольм) — король Швеции и Норвегии (1844–1859). Из династии Бернадотов , сын Карла XIV Юхана . Получил прекрасное образование, закончил Уппсальский университет. Занимал важные военные посты: в 1819 получил звание генерала, в 1826 — адмирала. С 1823 женат на Жозефине Лейхтенбергской, дочери Евгения Богарне. 28 сентября 1844 состоялась его коронация в Стокгольме. Коронация в Норвегии не проводилась. О. I придерживался либеральных взглядов. В период его правления была проведена реформа с целью улучшения условий содержания заключенных, принят закон о попечении о бедных, закреплено равноправие мужчин и женщин в наследовании имущества и осуществлен ряд других преобразований. В рамках Шведско-­норвежской унии 1814–1905 О. I способствовал расширению равенства прав Швеции и Норвегии, разрешил использование норвежского флага на торговых судах, при нем был учрежден королевский норвежский орден Св. Олафа. Король был приверженцем идей скандинавизма. В период Датско-­прусской вой­ны 1848–1850 поддерживал Данию и после ее поражения выступил гарантом ее территориальной целостности. В годы Крымской вой­ны 1853–1856 , несмотря на то, что Швеция сохраняла нейтралитет, был заключен антироссийский Ноябрьский договор 1855 с Францией и Великобританией, который гарантировал сохранение территориальной целостности Скандинавии. В 1857 в связи с состоянием здоровья монарха его сын, кронпринц Карл (в будущем король Карл XV ), был назначен регентом.

Лит. : Söderhjelm A., Palmstierna C.-F. Oscar I. Stockholm, 1944; Стаффан С. Династия Бернадотов: короли, принцы и прочие. М., 2011. Л. А. Садова.