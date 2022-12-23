МОДЕРАДОС И ПРОГРЕССИСТЫ

Модерадос ( исп . Partido Moderado) и Прогрессисты ( исп . Partido Progresista) — испанские политические партии XIX в., позиционировавшие себя как либеральные. Модерадос ( исп . moderados), т. е. умеренные, вместе со своими основными соперниками — Прогрессистами ( исп . progresistas) — доминировали в политической жизни страны во время правления королевы Изабеллы II (1833—1868). Обе партии выступали за централизованную конституционную монархию и являлись так называемыми династическими (поддерживали правящую ветвь испанских Бурбонов, представленную Изабеллой и ее потомками). Названия партий отражали различия во взглядах их членов на то, в социальных и политических преобразованиях какой глубины нуждалась современная им Испания. Программы М. и П. в общих чертах оформились к первой половине 1840-х. В противовес П., М. были сторонниками: ограничения законодательных полномочий кортесов в пользу монарха; единства судебной и исполнительной власти; контроля правительства за свободой печати и др. М. и П. не были политическими партиями в современном понимании. Они представляли собой сообщества единомышленников, объединенных фигурой влиятельного лидера и приверженностью определенным идеологическим принципам. Организационная структура возникала у М. и П. лишь во время избирательных кампаний. Наиболее продолжительный период пребывания М. у власти — с мая 1844 по июль 1854 («мрачное десятилетие»). Ключевая фигура этих лет — генерал Р. Нарваэс, 4 раза возглавлявший испанское правительство. Яркая страница в истории П. — с июля 1854 по июль 1856, это было время преобразований, проводившихся в стране правительством генерала Б. Эспартеро (так называемое «прогрессистское двухлетие»).

Лит. : Maricha C. La revolucion liberal y los primeros partidos politicos en Espana, 1834—1844. Madrid, 1980; Canovas Sanchez F. El Partido Moderado. Madrid, 1982; История Испании. В 2-х т. М., 2014. Т. 2. От войны за испанское наследство до начала ХХI века. С. 294—326. А. А. Глазов.