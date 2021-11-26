МАРИЯ II ДА ГЛОРИА
МАРИЯ II ДА ГЛОРИА - королева Португалии из династии Браганса.
Дочь императора Бразилии Педру I (в 1826 году недолго занимал португальский престол под именем Педру IV). Мария стала королевой в 1826 году после отречения Педру I от португальского престола в её пользу. В 1827 году ввиду малолетства Марии II да Глориа регентом был назначен её дядя Мигел Браганса, с которым она была обручена. В 1828 году после объявления кортесами Мигела Браганса португальским королём фактически лишена короны; выехала за пределы Португалии (в 1829-1831 годах находилась в Бразилии).
До 1834 года сторонники Марии II да Глориа оспаривали её право на трон в ходе т. н. Мигелистских войн, завершившихся изгнанием Мигела Браганса из Португалии и провозглашением Марию II полноправной королевой. В 1835 году вышла замуж за герцога Лейхтенбергского, но через два месяца овдовела. В 1836 году сочеталась браком с Фердинандом Саксен-Кобург-Готским, короновавшимся в 1837 году под именем Фернанду II.
Годы правления Марии II отмечены борьбой радикалов (сторонников либеральной конституции 1822 года) и хартистов (сторонников консервативной Конституционной хартии 1826 года): в 1836 году была восстановлена конституция 1822 года, однако уже в 1838 году заменена на более консервативную, в 1842 году возобновлено действие Конституционной хартии 1826 года. На период правления Марии II пришлись Марии да Фонте война и Патулейя. Умерла при родах. Престол наследовал её сын Педру V (1853-1861 годы). Имя Марии II да Глориа носит Национальный театр в Лиссабоне.