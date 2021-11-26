МЕТТЕРНИХ Клеменс Венцель Непомук Лотар

Австрийский государственный и по­ли­тический дея­тель.

Граф (с 1813 князь) фон Мет­тер­них-Вин­не­бург цу Бей­ль­штейн, гер­цог фон Пор­тел­ла (с 1818).

Из ста­рин­но­го дво­рян­ско­го ро­да, сын австр. ди­пло­ма­та гр. Фран­ца Ге­ор­га (1746–1818). В 1788–90 изу­чал фи­ло­со­фию и пра­во в ун-те Страс­бур­га, в 1790–94 – пра­во и по­ли­тич. нау­ки в ун-те Майн­ца. В 1790 со­про­во­ж­дал от­ца на вы­бо­рах и це­ре­мо­нии ко­ро­на­ции имп. Ле­о­поль­да II. По­сле по­те­ри в ре­зуль­та­те Фран­цуз­ской ре­во­лю­ции 18 в . рейн­ских вла­де­ний се­мья М. пе­ре­еха­ла в Ве­ну. В 1794 на­хо­дил­ся с ди­пло­ма­тич. мис­си­ей в Ве­ли­ко­бри­та­нии, где опуб­ли­ко­вал пам­флет, вос­хва­ляю­щий борь­бу нем. сол­дат с фран­цу­за­ми. В 1795 же­нил­ся на Ма­рии Эле­о­но­ре фон Кау­ниц, внуч­ке австр. канц­ле­ра В. А. фон Кау­ни­ца. Этот брак ввёл М. в выс­шие австр. гос. кру­ги и по­зво­лил сде­лать ус­пеш­ную ди­пло­ма­тич. карь­е­ру. В 1801 М. был на­зна­чен по­слан­ни­ком в Дрез­ден, в 1803 – в Бер­лин, в 1806, по­сле за­клю­че­ния Прес­бург­ско­го ми­ра 1805, по же­ла­нию На­по­ле­о­на I Бо­на­пар­та , – в Па­риж. В окт. 1809, по­сле по­ра­же­ния Австр. им­пе­рии в ав­ст­ро-фран­цуз­ской вой­не 1809, на­зна­чен мин. ин. дел. В 1810 спо­соб­ст­во­вал за­клю­че­нию На­по­ле­о­ном I бра­ка с до­че­рью австр. им­пе­ра­то­ра эрц­гер­цо­ги­ней Ма­ри­ей Луи­зой Габс­бург, что пре­дот­вра­ти­ло воз­ник­но­ве­ние фран­ко-рус. ди­на­стич. сою­за и по­зво­ли­ло ук­ре­пить ме­ж­ду­нар. по­зи­ции Авст­рии. В 1812–13 М. ста­рал­ся обес­пе­чить Ав­ст­рии роль по­сред­ни­ка ме­ж­ду на­по­ле­о­нов­ской Фран­ци­ей и про­ти­во­сто­яв­ши­ми ей ев­роп. го­су­дар­ст­ва­ми. До­бил­ся зна­чит. ди­пло­ма­тич. ус­пе­ха на Вен­ском кон­грес­се 1814–15, обес­пе­чив Ав­ст­рии по­ло­же­ние дер­жа­вы пер­во­го ран­га в «ев­роп. кон­цер­те» и за­кре­пив за ней ве­ду­щую роль в герм. и итал. го­су­дар­ст­вах. Дея­тель­ность Свя­щен­но­го сою­за в 1818–1822 ста­ла тор­же­ст­вом сис­те­мы М., на­прав­лен­ной на обес­пе­че­ние рав­но­ве­сия сил в Ев­ро­пе и со­хра­не­ние ста­биль­но­сти и по­ряд­ка внут­ри го­су­дар­ст­ва. М., став­ший гос. канц­ле­ром в 1821, стре­мил­ся по­ста­вить за­слон ли­бе­раль­ным и нац. дви­же­ни­ям, ко­то­рые уг­ро­жа­ли са­мо­му су­ще­ст­во­ва­нию мно­го­на­цио­наль­ной Австр. им­пе­рии. По­сле смер­ти имп. Фран­ца II по­ли­тич. по­зи­ции М. по­шат­ну­лись, внутр. по­ли­ти­кой стра­ны ру­ко­во­дил гр. Ф. А. Ко­ло­врат-Либ­штейн­ский, всё ча­ще вы­сту­пав­ший про­тив по­ли­тич. ли­нии М. В 1840-е гг. в ев­роп. об­ществ. мне­нии М. стал сим­во­ли­зи­ро­вать ре­ак­ци­он­ные си­лы. Во вре­мя Ре­во­лю­ции 1848–49 в Ав­ст­рии М. был вы­ну­ж­ден вый­ти в от­став­ку и эмиг­ри­ро­вать из стра­ны сна­ча­ла в Ве­ли­ко­бри­та­нию, а за­тем в Бель­гию. По воз­вра­ще­нии в Ав­ст­рию в 1851 жил как ча­ст­ное ли­цо, ино­гда вы­сту­пая со­вет­ни­ком имп. Фран­ца Ио­си­фа I.

Сочинение:

Aus Metternich’s nachgelassenen Pa­pie­ren. W., 1880–1884. Bd 1–8.

Автор статьи: Е. В. Ко­то­ва.