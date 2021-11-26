МЕТТЕРНИХ Клеменс Венцель Непомук Лотар
Австрийский государственный и политический деятель.
Граф (с 1813 князь) фон Меттерних-Виннебург цу Бейльштейн, герцог фон Портелла (с 1818).
Из старинного дворянского рода, сын австр. дипломата гр. Франца Георга (1746–1818). В 1788–90 изучал философию и право в ун-те Страсбурга, в 1790–94 – право и политич. науки в ун-те Майнца. В 1790 сопровождал отца на выборах и церемонии коронации имп. Леопольда II. После потери в результате Французской революции 18 в. рейнских владений семья М. переехала в Вену. В 1794 находился с дипломатич. миссией в Великобритании, где опубликовал памфлет, восхваляющий борьбу нем. солдат с французами. В 1795 женился на Марии Элеоноре фон Кауниц, внучке австр. канцлера В. А. фон Кауница. Этот брак ввёл М. в высшие австр. гос. круги и позволил сделать успешную дипломатич. карьеру. В 1801 М. был назначен посланником в Дрезден, в 1803 – в Берлин, в 1806, после заключения Пресбургского мира 1805, по желанию Наполеона I Бонапарта, – в Париж. В окт. 1809, после поражения Австр. империи в австро-французской войне 1809, назначен мин. ин. дел. В 1810 способствовал заключению Наполеоном I брака с дочерью австр. императора эрцгерцогиней Марией Луизой Габсбург, что предотвратило возникновение франко-рус. династич. союза и позволило укрепить междунар. позиции Австрии. В 1812–13 М. старался обеспечить Австрии роль посредника между наполеоновской Францией и противостоявшими ей европ. государствами. Добился значит. дипломатич. успеха на Венском конгрессе 1814–15, обеспечив Австрии положение державы первого ранга в «европ. концерте» и закрепив за ней ведущую роль в герм. и итал. государствах. Деятельность Священного союза в 1818–1822 стала торжеством системы М., направленной на обеспечение равновесия сил в Европе и сохранение стабильности и порядка внутри государства. М., ставший гос. канцлером в 1821, стремился поставить заслон либеральным и нац. движениям, которые угрожали самому существованию многонациональной Австр. империи. После смерти имп. Франца II политич. позиции М. пошатнулись, внутр. политикой страны руководил гр. Ф. А. Коловрат-Либштейнский, всё чаще выступавший против политич. линии М. В 1840-е гг. в европ. обществ. мнении М. стал символизировать реакционные силы. Во время Революции 1848–49 в Австрии М. был вынужден выйти в отставку и эмигрировать из страны сначала в Великобританию, а затем в Бельгию. По возвращении в Австрию в 1851 жил как частное лицо, иногда выступая советником имп. Франца Иосифа I.
Сочинение:
Aus Metternich’s nachgelassenen Papieren. W., 1880–1884. Bd 1–8.
Автор статьи: Е. В. Котова.