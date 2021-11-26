КОЛОКОТРОНИС ТЕОДОРИС

КОЛОКОТРОНИС (Κολοϰοτρώνης) ТЕОДОРОС - шреческий вое­на­чаль­ник пе­рио­да Гре­че­ской на­цио­наль­но-ос­во­бо­ди­тель­ной ре­во­лю­ции 1821-1829 годов .

Про­ис­хо­дил из се­мьи клеф­тов Пе­ло­пон­не­са . С юно­сти уча­ст­во­вал в стыч­ках с тур­ка­ми. Слу­жил в зва­нии май­о­ра в греческих под­раз­де­ле­ни­ях, соз­дан­ных на Ио­ни­че­ских островах рус­ски­ми и анг­ли­ча­на­ми. В 1818 году всту­пил в тай­ное греческое ре­во­люционное общество «Фи­ли­ки Эте­рия». В январе 1821 года при­нял уча­стие в под­го­тов­ке ан­ти­ту­рец­ко­го вос­ста­ния на Пе­ло­пон­не­се.

Во­енный та­лант и лич­ная от­ва­га, со­че­тав­шие­ся с хо­ро­шей вы­уч­кой, тес­ные свя­зи с кресть­ян­ст­вом сде­ла­ли Колокотрониса од­ним из наи­бо­лее вид­ных ру­ко­во­ди­те­лей греческих сил. Под его ру­ко­вод­ст­вом гре­ки одер­жа­ли при Вал­те­ци (24 мая 1821 года) пер­вую круп­ную по­бе­ду. 8 октября 1821 года вой­ска Колокотрониса ов­ла­де­ли Три­по­ли­сом - цент­ром турецкой ад­ми­ни­стра­ции на Пе­ло­пон­не­се, ле­том 1822 года раз­гро­ми­ли турецкую ар­мию Мах­му­да-па­ши Дра­ма­ли, вторг­шую­ся на Пе­ло­пон­нес. Пос­ле этой по­бе­ды Колокотронис наз­на­чен глав­но­ко­ман­дую­щим греческими вой­ска­ми на Пе­ло­пон­не­се.

Пра­ви­тель­ст­во Г. Кон­ду­рио­ти­са, одер­жав­шее верх над свои­ми про­тив­ни­ка­ми, в январе 1825 года под­верг­ло Колокотрониса тю­рем­но­му за­клю­че­нию, из ко­то­ро­го он был ос­во­бож­дён под дав­ле­ни­ем об­щественного мне­ния в свя­зи с втор­же­ни­ем на Пе­ло­пон­нес египетских войск Иб­ра­хи­ма-па­ши. Наз­на­чен­ный сно­ва глав­но­ко­ман­дую­щим, Колокотронис с ус­пе­хом при­ме­нил так­ти­ку пар­ти­зан­ской вой­ны про­тив пре­вос­хо­дя­щих сил египетского пол­ко­вод­ца. В даль­ней­шем Колокотронис при­нял ак­тив­ное уча­стие в обо­стрив­шей­ся в Гре­ции внутренней борь­бе в ка­чест­ве при­вер­жен­ца И.А. Ка­по­дист­рии , а пос­ле его смер­ти в 1831 году как гла­ва так называемой рус­ской пар­тии.

В 1834 году аре­сто­ван по ложно­му об­ви­не­нию в под­го­тов­ке ан­ти­пра­ви­тельственного за­го­во­ра, в мае 1834 года при­го­во­рён к смерт­ной каз­ни. Вви­ду ог­ром­ной по­пу­ляр­но­сти Колокотрониса при­го­вор не был при­ве­дён в ис­пол­не­ние. В 1835 году по­ми­ло­ван ко­ро­лём От­то­ном (1832-1862 годы), наз­на­чен членом Государственного со­ве­та (со­сто­ял в нём до кон­ца жиз­ни).