«БУДИТЕЛИ»
«БУДИТЕЛИ» - деятели чешской культуры, активные участники национального движения в Чехии в конце XVIII - первой половине XIX веков.
Боролись за возрождение чешского языка, литературы, науки, культуры (Чешское возрождение), находившихся в упадке вследствие проводившейся Габсбургами в XVII-XVIII веках политики германизации подвластных им земель; сыграли значительную роль в формировании чешского национального самосознания.
Наиболее известными представителями «Будителей» являлись: издатель и литератор В.М. Крамериус, филологи и историки Г. Добнер, Ф. Пельцль, Й. Добровский, Й. Юнгман, Ф. Палацкий, П.Й. Шафарик, В. Ганка, поэты Я. Коллар, Ф. Челаковский и другие.
«Будители» были инициаторами создания Чешского королевского обшества наук (1784, будущая Академия наук), Академии художеств в Праге (1799), Пражской консерватории (1811), Чешского национального музея (1818), Матицы чешской (1831) и др.