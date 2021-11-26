«БУДИТЕЛИ»

«БУДИТЕЛИ» - деятели чешской культуры, активные участники национального движения в Чехии в конце XVIII - первой половине XIX веков.

Бо­ро­лись за воз­ро­ж­де­ние чешского языка, литературы, нау­ки, куль­ту­ры (Чешское воз­ро­ж­де­ние), на­хо­див­ших­ся в упад­ке вслед­ст­вие про­во­див­шей­ся Габс­бур­га­ми в XVII-XVIII веках по­ли­ти­ки гер­ма­ни­за­ции под­вла­ст­ных им зе­мель; сыг­ра­ли зна­чительную роль в фор­ми­ро­ва­нии чешского национального са­мо­соз­на­ния.

Наи­бо­лее из­вест­ны­ми пред­ста­ви­те­ля­ми «Будителей» яв­ля­лись: из­да­тель и ли­те­ра­тор В.М. Кра­ме­ри­ус, фи­ло­ло­ги и ис­то­ри­ки Г. Доб­нер , Ф. Пельцль, Й. Доб­ров­ский, Й. Юнг­ман, Ф. Па­лац­кий, П.Й. Ша­фа­рик, В. Ган­ка, по­эты Я. Кол­лар , Ф. Че­ла­ков­ский и другие.

«Будители» бы­ли ини­циа­то­ра­ми соз­да­ния Чешского ко­ро­лев­ско­го обшества на­ук (1784, бу­ду­щая Ака­де­мия на­ук), Ака­де­мии ху­до­жеств в Пра­ге (1799), Праж­ской консерватории (1811), Чешского наци­о­наль­ного му­зея (1818), Ма­ти­цы чеш­ской (1831) и др.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)