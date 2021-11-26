АВСТРО-ИТАЛО-ФРАНЦУЗСКАЯ ВОЙНА 1859

Война Пьемонта (Сардинского королевства) и Франции против Австрии, которая на основе решения Венского конгресса 1814–1815 владела итальянскими землями — Ломбардией и Венецией.

Война стала одним из этапов борьбы за объединие Италии под руководством Пьемонта. В июле 1858 между Францией и Пьемонтом было заключено секретное Пломбьерское соглашение, согласно которому в обмен на военную помощь Франции были обещаны Ницца и Савойя. Одновременно французское правительство вело переговоры с Россией, завершившиеся подписанием 3 марта 1859 в Париже соглашения о нейтралитете России в предстоящей войне. Заручившись поддержкой Наполеона III , стремившегося укрепить французское влияние в Сев. Италии, Пьемонт спровоцировал Австрию на объявление войны (началась 29 апреля 1859). Австрийские войска были разбиты союзниками в решающих сражениях при Мадженте (4 июня), после которого австрийцы оставили всю Ломбардию, и Сольферино (24 июня). Война вызвала подъем национально-освободительного движения в итальянских государствах, который встревожил французского императора Наполеона III, не желавшего превращения Италии в сильное единое государство, а также опасавшегося угрозы со стороны Пруссии , и он внезапно прекратил военные действия. 11 июля он заключил сепаратное Виллафранкское перемирие с А., которое было подтверждено Цюрихскими договорами 1859. Согласно им Австрия отказалась лишь от Ломбардии, Венеция оставалась под австрийским господством. По Туринскому договору 1860 с Пьемонтом Франция получила Савойю и Ниццу.

Автор статьи: Е. В. Котова.

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