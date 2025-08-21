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В 1867 году Австрийская империя была преобразована в дуалистическую Австро-Венгрию, где Австрия и Венгрия получили внутреннюю автономию, но сохраняли общие министерства и монарха.

В состав Австро-Венгерской монархии входило множество национальностей и народов. Борьба этих небольших наций (поляки, хорваты, румыны, сербы, словенцы, украинцы, чехи, словаки) за самоопределение, расширение административных и культурных прав раскачивала стабильность империи изнутри. Национальная проблема в Австро-Венгрии была тесно связана с ситуацией на Балканах, где новые государства становились угрозой для империи, что привело к напряжённости и конфликтам, например, Боснийскому кризису, который предвосхитил начало Первой мировой войны.

Попытки найти решение национальной проблемы продолжались вплоть до Первой мировой войны.

Новой точкой отсчёта для истории балканских стран стала Русско-турецкая война 1877— 1878 гг.

Болгария в результате непродуманной политики потеряла территории. Австро-Венгрия аннексировала Боснию и Герцеговину, что вызвало международный кризис и резкое ухудшение австро-сербских отношений. Балканские войны 1912—1913 гг. ещё больше обострили ситуацию в регионе.

Сербия, Черногория, Болгария, Греция и Румыния поделили между собой земли европейской Турции, при этом практически каждая страна чувствовала себя обделённой. Их претензии росли зачастую в отрыве от политических реалий.