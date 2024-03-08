ТИСА, ИШТВАН

Тиса ( венг. Tisza) , Иштван (22.04.1861,Буда — 31.10.1918, Будапешт) — венгерский государственный и политический деятель, граф (с 1897). Сын К. Тисы . Изучал юриспруденцию и международное право в университетах Будапешта и Гейдельберга, получил докторскую степень в области экономики Берлинского университета и в области политологии — Оксфорда. В 1886 избран депутатом венгерского государственного собрания от Либеральной партии Венгрии . Т. был президентом Венгерского банка промышленности и торговли, входил в состав руководства ряда компаний. В 1903–1905 — глава правительства. В 1910 инициировал создание консервативной Национальной партии труда, стремившейся к сохранению австро-венгерского дуализма, стал ее лидером. В том же году партия победила на выборах. В 1912 Т. был избран председателем палаты депутатов. Поддержал реформу общей австро-венгерской армии. Милитаристский курс Т. вызывал возмущение левых сил, требовавших его отставки. Социалисты организовали политическую забастовку и демонстрацию пролетариата Будапешта, закончившуюся столкновением с вой­сками («кровавый четверг» 23 мая 1912). С июня 1913 по июнь 1917 Т. возглавлял правительство, которое приняло законопроекты об увеличении военных расходов, о предоставлении правительству чрезвычайных полномочий в случае военной опасности. Кабинет Т. проводил жесткие меры в отношении рабочего движения, ограничивал деятельность организаций национальных меньшинств Венгрии, подавлял оппозицию. В начале июльского кризиса 1914 Т. возражал против вой­ны с Сербией, опасаясь, что она приведет к выступлениям славянских народов Австро-Венгрии против власти. Однако вскоре он изменил позицию, стал решительным сторонником военных действий и одним из самых влиятельных политиков Австро-Венгрии. В 1917 в связи с осложнившейся внутриполитической ситуацией был вынужден подать в отставку. До сентября 1918 воевал на итальянском фронте. Как один из виновников Первой мировой войны 1914–1918 был убит восставшими солдатами в день начала всеобщей забастовки, которая переросла в революцию, уничтожившую австро-венгерскую монархию Габсбургов.

Лит .: Vermes G. István Tisza. The Libe­ral Vision and Conservative Statecraft of а Magyar Nationalist. New York, 1985; Исламов Т. М. Граф Иштван Тиса — «сильный человек» Венгрии // Славяноведение. 2005. № 3. С. 47–53; Pölöskei F. Tisza István és kora. Budapest, 2014. Е. В. Котова.