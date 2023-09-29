Пётр II Пéтрович Нéгош

Пётр II Пéтрович Нéгош ( черногорск . Петар II Петровиħ Ње-гош) (01[13].11.1813, Негуши — 19[31].10.1851, Цетинье) — черногорский митрополит, выдающийся государственный деятель, поэт и философ из династии Негошей. Его дядя, митрополит Пётр I Петрович Негош 20 января 1827 провозгласил П. II П. Н. своим наследником. Обучался в монастырях Цетинье, Топла и Савина. Историю, литературу и философию ему преподавал писатель и просветитель Сима Милутинович Сарайлия. После смерти митрополита Петра I в 1830 был провозглашен правителем Черногории. В октябре 1831 сформировал правительство — Правительствующий совет. Монашество принял в 1831, рукоположен в иеродьяконы, затем в архимандриты, в епископы хиротонисан в России в 1833, в 1834 утвержден российским Синодом в сане архиепископа, в 1844 — митрополита. Целью своей внутренней политики считал модернизацию Черногории. Проводил реформы в области государственного управления, налогов и судопроизводства. Активно боролся против племенной розни и обычая кровной мести. Ввел новую систему судопроизводства, способствовал развитию просвещения. В 1834 открыл в Цетинье первую школу и типографию. Вел активную внешнюю политику, стремясь к достижению независимости Черногории и ее территориальному расширению. Провел разграничение Черногории с Австрией в районе Которского залива в 1841–1842. Поддерживал сербского князя Александра Карагеоргиевича в его стремлении создать объединенное сербское государство. Был сторонником опоры на Россию, которая оказывала ему значительную финансовую помощь. В 1837 посетил Санкт-Петербург. П. II П. Н. принадлежал к числу наиболее образованных правителей своего времени. Полиглот, владевший французским, итальянским, русским и немецким языками, он всю жизнь занимался самообразованием. Известен как выдающийся литератор, автор ряда поэтических произведений, вошедших в сокровищницу мировой литературы. Похоронен в Черногории на горе Ловчен, где на месте разрушенной в 1942 часовни в 1974 сооружен мавзолей.

Соч. : Горный венец; Самозванец Степан Малый. М., 1988.

Лит .: Петар II Петрович Негош — митрополит, реформатор, поэт. К 200‑летию со дня рождения. М., 2013. Л. В. Кузьмичева.