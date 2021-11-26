ПЕЛАГИЧ ВАСО

ПЕЛАГИЧ ВАСО - бос­ний­ский и серб­ский об­щественный и по­ли­тический дея­тель, свя­щен­ник, пе­да­гог.

Из не­бо­га­той кре­сть­ян­ской семьи пе­ре­се­лен­цев из Гер­це­го­ви­ны. В 1851-1860 годах учил­ся в гим­на­зии, за­тем в се­ми­на­рии в Бел­гра­де, в 1863-1865 годах - на ис­то­ри­ко- фи­ло­ло­гическом и медицинском факультетах Московского университета . В Мо­ск­ве по­зна­ко­мил­ся с со­циа­ли­стическими и ре­во­люционными идея­ми, по взгля­дам был бли­зок С. Мар­ко­ви­чу . По воз­вра­ще­нии в Бос­нию воз­гла­вил се­ми­на­рию в Ба­ня- Лу­ке (1866 год; пер­вое сред­нее учеб­ное за­ве­де­ние в Бос­нии и Гер­це­го­ви­не по под­го­тов­ке учи­те­лей и свя­щен­ни­ков), воз­ве­дён в сан ар­хи­ман­д­ри­та. В 1869 году по об­ви­не­нию в под­стре­ка­тель­ст­ве к вос­ста­нию со­слан турецкими вла­стя­ми в Ма­лую Азию. При со­дей­ст­вии Н.П. Иг­нать­е­ва бе­жал в Одес­су. В 1871 году вер­нул­ся в Сер­бию, где при­нял ак­тив­ное уча­стие в ра­бо­те «Ом­ла­ди­ны». В 1872-1875 годах го­то­вил вос­ста­ние в Бос­нии, со­вер­шил по­езд­ки в Сер­бию и Чер­но­го­рию. В 1873 году вновь аре­сто­ван, но вско­ре ос­во­бо­ж­дён. При­нял ак­тив­ное уча­стие в Гер­це­го­вин­ско-бос­ний­ском вос­ста­нии 1875-1878 годов . В 1876-1877 годах раз­ра­бо­тал про­грам­му соз­да­ния не­за­ви­си­мой де­мо­кра­тической Бос­нии и Гер­це­го­ви­ны с Народной скуп­щи­ной в ка­че­ст­ве выс­ше­го ор­га­на вла­сти и са­мо­управ­ляю­щи­ми­ся об­щи­на­ми как низ­ши­ми звень­я­ми государственного уст­рой­ст­ва. По­сле ок­ку­па­ции Бос­нии и Гер­це­го­ви­ны Ав­ст­ро- Венг­ри­ей (1878 год) пе­ре­ехал в Сер­бию, вклю­чил­ся в из­да­тель­скую и по­ли­тическую дея­тель­ность сербских со­циа­ли­стов. Пуб­ли­ко­вал ста­тьи в за­щи­ту прав кре­сть­ян, ре­мес­лен­ни­ков и ра­бо­чих в газете «Занат­лиjски са­вез» («Ре­мес­лен­ный со­юз»; из­да­ва­лась в 1892-1895 годах), позд­нее - в газете «Социjaл-де­мо­крат» (один из её ос­но­ва­те­лей в 1895 году). В 1893 году по тре­бо­ва­нию сербского митрополита Ми­хаи­ла (Йо­ва­но­ви­ча) объ­яв­лен ду­шев­но­боль­ным и на­силь­ст­вен­но по­ме­щён в ле­чеб­ни­цу. Вый­дя на сво­бо­ду, про­дол­жил по­ли­тическую аги­та­цию. В 1895 году ли­шён са­на. В 1897 году при­го­во­рён за ан­ти­пра­ви­тельственную про­па­ган­ду к 4 го­дам тю­рем­но­го за­клю­че­ния. Умер в По­жа­ре­вац­кой тюрь­ме.

Пелагич - ав­тор ис­то­рии Гер­це­го­вин­ско-бос­ний­ско­го вос­ста­ния («Историjа Бо­сан­ско- хер­це­го­вач­ке бу­не», 1879 год), ря­да тру­дов по пе­да­го­ги­ке («Но­ва нау­ка о jавноj на­ста­ви», 1891 год и другие), со­чи­не­ний по про­бле­мам со­циа­лиз­ма («Социjализам или ос­нов­ни препоро­ћaj друш­тва», 1894 год).

Сочинения:

Изаб­ра­ни спи­си. Сараjево, 1952-1955. Књ. 1–3.

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