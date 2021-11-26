ПЕЛАГИЧ ВАСО
ПЕЛАГИЧ ВАСО - боснийский и сербский общественный и политический деятель, священник, педагог.
Из небогатой крестьянской семьи переселенцев из Герцеговины. В 1851-1860 годах учился в гимназии, затем в семинарии в Белграде, в 1863-1865 годах - на историко- филологическом и медицинском факультетах Московского университета. В Москве познакомился с социалистическими и революционными идеями, по взглядам был близок С. Марковичу. По возвращении в Боснию возглавил семинарию в Баня- Луке (1866 год; первое среднее учебное заведение в Боснии и Герцеговине по подготовке учителей и священников), возведён в сан архимандрита. В 1869 году по обвинению в подстрекательстве к восстанию сослан турецкими властями в Малую Азию. При содействии Н.П. Игнатьева бежал в Одессу. В 1871 году вернулся в Сербию, где принял активное участие в работе «Омладины». В 1872-1875 годах готовил восстание в Боснии, совершил поездки в Сербию и Черногорию. В 1873 году вновь арестован, но вскоре освобождён. Принял активное участие в Герцеговинско-боснийском восстании 1875-1878 годов. В 1876-1877 годах разработал программу создания независимой демократической Боснии и Герцеговины с Народной скупщиной в качестве высшего органа власти и самоуправляющимися общинами как низшими звеньями государственного устройства. После оккупации Боснии и Герцеговины Австро- Венгрией (1878 год) переехал в Сербию, включился в издательскую и политическую деятельность сербских социалистов. Публиковал статьи в защиту прав крестьян, ремесленников и рабочих в газете «Занатлиjски савез» («Ремесленный союз»; издавалась в 1892-1895 годах), позднее - в газете «Социjaл-демократ» (один из её основателей в 1895 году). В 1893 году по требованию сербского митрополита Михаила (Йовановича) объявлен душевнобольным и насильственно помещён в лечебницу. Выйдя на свободу, продолжил политическую агитацию. В 1895 году лишён сана. В 1897 году приговорён за антиправительственную пропаганду к 4 годам тюремного заключения. Умер в Пожаревацкой тюрьме.
Пелагич - автор истории Герцеговинско-боснийского восстания («Историjа Босанско- херцеговачке буне», 1879 год), ряда трудов по педагогике («Нова наука о jавноj настави», 1891 год и другие), сочинений по проблемам социализма («Социjализам или основни препороћaj друштва», 1894 год).
Сочинения:
Изабрани списи. Сараjево, 1952-1955. Књ. 1–3.