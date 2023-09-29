Пáшич Никола

Пáшич ( серб . Пашиħ), Никола (06[18].12.1845, Заечар, Сербия –10.12.1926, Белград) — сербский политический и государственный деятель. Родился в семье мелкого торговца. Окончив гимназию, в 1866 поступил на технический факультет Великой школы в Белграде, продолжил образование в Политехнической школе в Цюрихе. В Швейцарии сблизился с первым сербским социалистом Светозаром Марковичем и его соратниками, стал активно сотрудничать с русскими революционерами, в том числе с русской секцией Интернационала I . В 1872 работал практикантом на строительстве железной дороги Вена — Будапешт. По возвращении в 1873 в Сербию был инженером в министерстве строительства, но уже в 1875 подал в отставку, чтобы заняться политической деятельностью. В 1878 был избран депутатом Скупщины. В январе 1881 П. и его соратники объявили о создании Народной радикальной партии Сербии, которая стала самой массовой и активной политической силой страны, был ее бессменным председателем. Печатный орган партии «Самоуправа» критиковал правительство, нарождающуюся сербскую бюрократию и призывал к строительству народного государства на основах традиционного местного самоуправления. Власти обвинили П. и членов его партии в организации Тимокского восстания (1883). 21 человек были казнены, 754 арестованы, партия была запрещена. Приговоренный к смертной казни П. бежал в Болгарию. В эмиграции (1883–1887) П., планируя изменение государственного устройства Сербии, искал поддержки в общественных и правительственных кругах России. Вернулся в страну после дарования королем Миланом Обреновичем амнистии. Занимал высокие государственные посты: в 1889–1891 — председатель Скупщины, премьер-министр Сербии (1891–1892, 1904–1905, 1906–1908, 1909–1911, 1912–1918). Избирался градоначальником Белграда (1890–1891 и 1897), был посланником в России, министром иностранных дел Сербии. Отношения П. с династией Обреновичей складывались трудно и приводили к политическим кризисам. В 1899 был арестован в связи с обвинением в организации покушения на короля Милана. После прихода к власти в 1903 династии Карагеоргиевичей П. практически непрерывно находился у власти. Традиционно ориентировался на Россию. Во время Балканских вой­н 1912–1913 и Первой мировой вой­ны 1914–1918 вел активную дипломатическую работу, добиваясь послевоенного территориального расширения Сербии. Был главой сербской делегации на Парижской мирной конференции. В 1918 стал одним из создателей нового государства — Королевства сербов, хорватов и словенцев, где занимал посты министра иностранных дел и премьер-министра в 1921–1924, 1924–1926. Скончался после инсульта, похоронен в Белграде. Его именем названа одна из главных площадей сербской столицы.

Лит .: Казимировиħ В . Никола Пашиħ и његово доба, 1845–1926. Књ. 1–2. Београд, 1990; Шемякин А. Л . Идеология Николы Пашича: Формирование и эволюция (1868–1891). М., 1998. Л. В. Кузьмичева.