ПАШИЧ НИКОЛА
ПАШИЧ НИКОЛА - сербский государственный и политический деятель.
Из семьи мелкого торговца. В 1866 году поступил на технический факультет Вельской школы в Белграде. В 1868 году направлен правительством Сербии для продолжения образования в Политехническую школу в Цюрих. В Швейцарии сблизился с первым сербским социалистом С. Марковичем и его соратниками. После окончания учёбы (1873 год) работал на строительстве железной дороги Вена - Будапешт, затем вернулся в Сербию, где получил место чиновника в Министерстве строительства. В 1878 году избран депутатом Скупщины. В январе 1881 года один из основателей Радикальной партии Сербии (РПС), самой массовой и активной сербской политической организации последней четверти XIX века. Оставался бессменным председателем Главного комитета РПС. На страницах газеты «Самоуправа» (печатный орган партии) выступал с критикой правительства и сербской бюрократии, призывал к строительству народного государства на основах традиций местного самоуправления. Осенью 1883 года, наряду с другими членами РПС, обвинён в организации Тимокского восстания. Приговорён к смертной казни, однако избежал её, эмигрировав в Болгарию. В 1883-1887 годах разрабатывал планы реформы государственного устройства Сербии. Пашич активно искал поддержки в российских общественных и правительственных кругах. В марте 1889 года, после отречения князя Милана Обреновича, вернулся на родину. В 1889-1891/1892 годах, 1893 году, 1897-1898 годы председатель Скупщины, в 1889/1890-1891, 1897 годах градоначальник Белграда. В феврале 1891 года сформировал своё первое правительство (наряду с постом председателя, с ноября 1891 года занимал пост исполнителя обязанностей министерства финансов, с апреля 1892 года - пост министра иностранных дел). Вступив в конфликт с Й. Ристичем по вопросу об избрании одного из регентов королевства, в августе 1892 года подал в отставку. После объявления о совершеннолетии Александра Обреновича направлен посланником в Россию (1893-1894 годы), что должно было снизить его влияние на политическую жизнь Сербии. Отношения Пашича с династией Обреновичей оставались сложными. Конфликт Пашича с сербскими монархами неоднократно приводил к политическим кризисам и различного рода обвинениям в его адрес, в том числе в организации покушения на князя Милана в 1899 году. После прихода к власти династии Карагеоргиевичей (1903 год; Пашич не участвовал в заговоре против Александра Обреновича) политические позиции Пашича укрепились. C феврля 1904 года министр иностранных дел Сербии, заключил договоры о дружбе и союзе с Болгарией [30.3.1904 год]. Возглавлял правительство Сербии в ноябре 1904 - мае 1905 годов, апреле 1906 - июле 1908 годов, октябре 1909 - июне 1911 годов, августе 1912 - декабре 1918 годов либо входил в его состав. В результате таможенной (так называемой свиной) войны с Австро-Венгрией при дипломатической поддержке России Пашичу удалось переориентировать внешнюю торговлю Сербии (главным образом на Францию). Во время Балканских войн 1912-1913 годов и 1-й мировой войны добивался территориального расширения Сербии и усиления её влияния на Балканах (сторонник создания Великой Сербии), ориентировался на Россию и выступал за заключение с ней военного союза. В период подготовки визита Франца Фердинанда в Боснию в 1914 году получил информацию о готовящемся покушении и передал её австрийским властям, что, однако, не позволило предотвратить убийство эрцгерцога. Автор (наряду с С. Протичем) сербского ответа (нота от 25.07.1914 года) на австрийский ультиматум, составил его в миролюбивых выражениях с целью предотвратить войну. 17.09.1914 года подписал договор о союзе с Албанией. После ряда поражений сербской армии (в ноябре - декабре 1915 года) вместе с остальными членами правительства эмигрировал на остров Корфу. 20.07.1917 года подписал с представителем Югославянского комитета А. Трумбичем Корфскую декларацию о создании по окончании войны Королевства сербов, хорватов и словенцев (КСХС; официально образовано 1.12.1918 года). Возглавлял делегацию КСХС на Парижской мирной конференции 1919-1920 годов, добивался территориальных уступок от проигравших войну государств. В январе 1921 - июле 1924 годов, ноябре 1924 - апреле 1926 годов глава правительства КСХС (в январе 1921 - январе 1922 годов также занимал пост министра иностранных дел). Выступал за создание централизованного унитарного государства, ведущую роль в котором должны были играть сербы (идеи Пашича получили отражение в Видовданской конституции 1921 года). Добивался мирного урегулирования противоречий с Италией по вопросу о государственной принадлежности Фиуме (Риека) и развития с ней торговых отношений. Оказывал поддержку белой эмиграции на территории КСХС, что привело к осложнению отношений между КСХС и Советским Союзом. В честь Пашича названа одна из центральных площадей Белграда.
Сочинения:
Слога Срба-Хрвата. Београд, 1995.