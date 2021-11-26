ПАШИЧ НИКОЛА

ПАШИЧ НИКОЛА - сербский государственный и по­ли­тический дея­тель.

Из се­мьи мел­ко­го тор­гов­ца. В 1866 году по­сту­пил на тех­нический факультет Вельской шко­лы в Бел­гра­де. В 1868 году на­прав­лен пра­ви­тель­ст­вом Сер­бии для про­дол­же­ния об­ра­зо­ва­ния в По­ли­тех­ническую шко­лу в Цю­рих. В Швей­ца­рии сбли­зил­ся с пер­вым сербским со­циа­ли­стом С. Мар­ко­ви­чем и его со­рат­ни­ка­ми. По­сле оконча­ния учё­бы (1873 год) ра­бо­тал на строи­тель­ст­ве железной дороги Ве­на - Бу­да­пешт, за­тем вер­нул­ся в Сер­бию, где по­лу­чил ме­сто чи­нов­ни­ка в Министерстве строи­тель­ст­ва. В 1878 году из­бран де­пу­та­том Скуп­щи­ны. В январе 1881 года один из ос­но­ва­те­лей Ра­ди­каль­ной пар­тии Сер­бии (РПС), са­мой мас­со­вой и ак­тив­ной сербской по­ли­тической ор­га­ни­за­ции по­след­ней четверти XIX века. Ос­та­вал­ся бес­смен­ным пред­се­да­те­лем Главного комитета РПС. На стра­ни­цах газеты «Са­мо­упра­ва» (пе­чат­ный ор­ган пар­тии) вы­сту­пал с кри­ти­кой пра­ви­тель­ст­ва и сербской бю­ро­кра­тии, при­зы­вал к строи­тель­ст­ву народного го­су­дар­ст­ва на ос­но­вах тра­диций ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния. Осе­нью 1883 года, на­ря­ду с другими чле­на­ми РПС, об­ви­нён в ор­га­ни­за­ции Ти­мок­ско­го вос­ста­ния. При­го­во­рён к смерт­ной каз­ни, од­на­ко из­бе­жал её, эмиг­ри­ро­вав в Бол­га­рию. В 1883-1887 годах раз­ра­ба­ты­вал пла­ны ре­фор­мы государственного уст­рой­ст­ва Сер­бии. Пашич ак­тив­но ис­кал под­держ­ки в российских об­ще­ст­вен­ных и пра­ви­тельственных кру­гах. В мар­те 1889 года, по­сле от­ре­че­ния князя Ми­ла­на Об­ре­но­ви­ча, вер­нул­ся на ро­ди­ну. В 1889-1891/1892 годах, 1893 году, 1897-1898 годы председатель Скуп­щи­ны, в 1889/1890-1891, 1897 годах гра­до­на­чаль­ник Бел­гра­да. В феврале 1891 года сфор­ми­ро­вал своё пер­вое пра­ви­тель­ст­во (на­ря­ду с по­стом пред­се­да­те­ля, с но­ября 1891 года за­ни­мал пост исполнителя обязанностей министерства фи­нан­сов, с апреля 1892 года - пост министра иностранных дел). Всту­пив в кон­фликт с Й. Рис­ти­чем по во­про­су об из­бра­нии од­но­го из ре­ген­тов ко­ро­лев­ст­ва, в августе 1892 года по­дал в от­став­ку. По­сле объ­яв­ле­ния о со­вер­шен­но­ле­тии Алек­сан­д­ра Об­ре­но­ви­ча на­прав­лен по­слан­ни­ком в Рос­сию (1893-1894 годы), что долж­но бы­ло сни­зить его влия­ние на по­ли­тическую жизнь Сер­бии. От­но­ше­ния Пашича с ди­на­сти­ей Об­ре­но­ви­чей ос­та­ва­лись слож­ны­ми. Кон­фликт Пашича с сербскими мо­нар­ха­ми не­од­но­крат­но при­во­дил к по­ли­тическим кри­зи­сам и различного ро­да об­ви­не­ни­ям в его ад­рес, в том числе в ор­га­ни­за­ции по­ку­ше­ния на князя Ми­ла­на в 1899 году. По­сле при­хо­да к вла­сти ди­на­стии Ка­ра­ге­ор­гие­ви­чей (1903 год; Пашич не уча­ст­во­вал в за­го­во­ре про­тив Алек­сан­д­ра Об­ре­но­ви­ча) по­ли­тические по­зи­ции Пашича ук­ре­пи­лись. C феврля 1904 года министр иностранных дел Сер­бии, за­клю­чил до­го­во­ры о друж­бе и сою­зе с Бол­га­ри­ей [30.3.1904 год]. Воз­глав­лял пра­ви­тель­ст­во Сер­бии в но­ябре 1904 - мае 1905 годов, апреле 1906 - ию­ле 1908 годов, октябре 1909 - ию­не 1911 годов, августе 1912 - декабре 1918 годов ли­бо вхо­дил в его со­став. В ре­зуль­та­те та­мо­жен­ной (так называемой сви­ной) вой­ны с Ав­ст­ро-Венг­ри­ей при ди­пло­ма­тической под­держ­ке Рос­сии Пашичу уда­лось пе­ре­ори­ен­ти­ро­вать внеш­нюю тор­гов­лю Сер­бии (главным образом на Фран­цию). Во вре­мя Бал­кан­ских войн 1912-1913 годов и 1-й ми­ро­вой вой­ны до­би­вал­ся тер­ри­то­ри­аль­но­го рас­ши­ре­ния Сер­бии и уси­ле­ния её влия­ния на Бал­ка­нах (сто­рон­ник соз­да­ния Великой Сер­бии), ори­ен­ти­ро­вал­ся на Рос­сию и вы­сту­пал за за­клю­че­ние с ней во­енного сою­за. В пе­ри­од под­го­тов­ки ви­зи­та Фран­ца Фер­ди­нан­да в Бос­нию в 1914 году по­лу­чил ин­фор­ма­цию о го­то­вя­щем­ся по­ку­ше­нии и пе­ре­дал её австрийским вла­стям, что, од­на­ко, не по­зво­ли­ло пре­дот­вра­тить убий­ст­во эрц­гер­цо­га. Ав­тор (на­ря­ду с С. Про­ти­чем) сербского от­ве­та (но­та от 25.07.1914 года) на австрийский уль­ти­ма­тум, со­ста­вил его в ми­ро­лю­би­вых вы­ра­же­ни­ях с це­лью пре­дот­вра­тить вой­ну. 17.09.1914 года под­пи­сал до­го­вор о сою­зе с Ал­ба­ни­ей. По­сле ря­да по­ра­же­ний сербской ар­мии (в но­ябре - декабре 1915 года) вме­сте с ос­таль­ны­ми чле­на­ми пра­ви­тель­ст­ва эмиг­ри­ро­вал на остров Кор­фу. 20.07.1917 года под­пи­сал с представителем Юго­сла­вян­ско­го комитета А. Трум­би­чем Корф­скую дек­ла­ра­цию о соз­да­нии по окон­ча­нии вой­ны Ко­ро­лев­ст­ва сер­бов, хор­ва­тов и сло­вен­цев (КСХС; офи­ци­аль­но об­ра­зо­ва­но 1.12.1918 года). Воз­глав­лял де­ле­га­цию КСХС на Па­риж­ской мир­ной кон­фе­рен­ции 1919-1920 годов, до­би­вал­ся тер­ри­то­ри­аль­ных ус­ту­пок от про­иг­рав­ших вой­ну го­су­дарств. В январе 1921 - ию­ле 1924 годов, но­ябре 1924 - апреле 1926 годов гла­ва пра­ви­тель­ст­ва КСХС (в январе 1921 - январе 1922 годов так­же за­ни­мал пост министра иностранных дел). Вы­сту­пал за соз­да­ние цен­тра­ли­зованного уни­тар­но­го го­су­дар­ст­ва, ве­ду­щую роль в ко­то­ром долж­ны бы­ли иг­рать сер­бы (идеи Пашича по­лу­чи­ли от­ра­же­ние в Ви­дов­дан­ской кон­сти­ту­ции 1921 года). До­би­вал­ся мир­но­го уре­гу­ли­ро­ва­ния про­ти­во­ре­чий с Ита­ли­ей по во­про­су о государственной при­над­леж­но­сти Фиу­ме (Рие­ка) и раз­ви­тия с ней тор­го­вых от­но­ше­ний. Ока­зы­вал под­держ­ку бе­лой эмиг­ра­ции на тер­ри­то­рии КСХС, что при­ве­ло к ос­лож­не­нию от­но­ше­ний ме­ж­ду КСХС и Советским Сою­зом. В честь Пашича на­зва­на од­на из центральных пло­ща­дей Бел­гра­да.

Сочинения:

Сло­га Срба-Хрва­та. Бео­град, 1995.

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