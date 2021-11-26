МУДРОНЬ ПАВОЛ
МУДРОНЬ ПАВОЛ - словацкий политический деятель.
В 1856 году окончил юридическую академию в Братиславе, в 1857 году - юридический факультет Венского университета; с 1862 года работал адвокатом. С конца 1850-х годов Мудронь активно участвовал в словацком национальном движении, став одним из видных его представителей. В 1863 году при основании Матицы словацкой избран секретарём её комитета. В 1867 году участвовал в работе съезда в Санкт-Петербурге и Москве.
С 1877 председаьель Словацкой национальной партии (СНП), представитель её умеренного центра, активно сотрудничал с С. Ваянским, главным разработчиком программы партии. Выступал защитником на политических процессах, инициированных правительством против словацких нац.иональных деятелей и представителей других народов Венгрии, протестовавших против политики мадьяризации. В 1881 году выдвинут одним из 4 кандидатов от СНП на выборах в венгерское Государственное собрание.
С 1884 года после отказа от тактики пассивной оппозиции, ставшей ответом на избирательные манипуляции венгерского правительства при выборах в венгерское Государственное собрание, в августе 1895 года возглавил словацкую делегацию на Конгрессе угнетённых народов Венгрии. Высказывался за демократизацию общественной жизни, изменение избирательной системы, равноправие всех народов Австро-Венгрии.
В 1911 году один из авторов меморандума, в котором выдвигались требования использовать словацкий язык в органах местного самоуправления, в народных и средних школах, возвратить конфискованное имущество Матицы словацкой и т. д. Участник чешско-словацких встреч в Лугачовицах, на которых обсуждались перспективы широкого сотрудничества двух народов.