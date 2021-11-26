МУДРОНЬ ПАВОЛ

МУДРОНЬ ПАВОЛ - сло­вацкий по­литический дея­тель.

В 1856 году окон­чил юри­дическую ака­де­мию в Бра­ти­сла­ве, в 1857 году - юри­дический факультет Вен­ско­го университета; с 1862 года ра­бо­тал ад­во­ка­том. С конца 1850-х годов Мудронь ак­тив­но уча­ст­во­вал в сло­вацком национальном дви­же­нии, став од­ним из вид­ных его пред­ста­ви­те­лей. В 1863 году при ос­но­ва­нии Ма­ти­цы сло­вац­кой из­бран сек­ре­та­рём её ко­ми­те­та. В 1867 году участ­во­вал в ра­бо­те съез­да в Санкт-Пе­тер­бур­ге и Мо­ск­ве .

С 1877 председаьель Сло­вац­кой на­цио­наль­ной пар­тии (СНП), пред­ста­ви­тель её уме­рен­но­го цен­тра, ак­тив­но со­труд­ни­чал с С. Ва­ян­ским, главным раз­ра­бот­чи­ком про­грам­мы пар­тии. Вы­сту­пал за­щит­ни­ком на по­ли­тических про­цес­сах, ини­ции­ро­ван­ных пра­ви­тель­ст­вом про­тив сло­вацких нац.иональных дея­те­лей и пред­ста­ви­те­лей других на­ро­дов Венг­рии, про­тес­товав­ших про­тив по­ли­ти­ки мадь­я­ри­за­ции. В 1881 году вы­дви­нут од­ним из 4 кан­ди­да­тов от СНП на вы­бо­рах в венгерское Государственное со­б­ра­ние.

С 1884 года по­сле от­ка­за от так­ти­ки пас­сив­ной оп­по­зи­ции , став­шей от­ве­том на из­би­рательные ма­ни­пу­ля­ции венгерского пра­ви­тель­ст­ва при вы­бо­рах в венгерское Государственное со­б­ра­ние, в августе 1895 года воз­гла­вил сло­вацкую де­ле­га­цию на Кон­грес­се уг­не­тён­ных на­ро­дов Венг­рии. Вы­сказы­вал­ся за де­мо­кра­ти­за­цию об­щественной жиз­ни, из­ме­не­ние из­би­рательной сис­те­мы, рав­но­пра­вие всех на­ро­дов Ав­стро-Венг­рии .

В 1911 году один из ав­то­ров ме­мо­ран­ду­ма, в ко­то­ром вы­дви­га­лись тре­бо­ва­ния ис­поль­зо­вать сло­вацкий язык в ор­га­нах ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния, в на­род­ных и сред­них шко­лах, воз­вра­тить кон­фи­ско­ван­ное иму­ще­ст­во Ма­ти­цы сло­вац­кой и т. д. Уча­ст­ник чешско-сло­вацких встреч в Лу­га­чови­цах, на ко­то­рых об­су­ж­да­лись перс­пек­ти­вы ши­ро­ко­го со­труд­ни­че­ст­ва двух на­ро­дов.