МЛАДОЧЕХИ

Младочехи ( чеш. Mladocesi), Национальная партия свободомыслящих (Narodni strana svobodomyslna) — политическая партия в Чехии. Первоначально М. составляли оппозиционное, радикальное крыло Чешской национальной партии (« Старочехи »). Не соглашаясь с проводимой старочехами политикой компромиссов с властями Австро-Венгрии , фракция М. в декабре 1874 создала свою партию — Национальную партию свободомыслящих, лидерами которой стали К. Сладковский и братья Грегр. М. считали, что политика пассивного сопротивления (отказ от участия в работе земского сейма и рейхсрата), которую проводили старочехи, не приносит результатов. Партия позиционировала себя как партия прогресса. В ее программе провозглашалась приверженность либеральным принципам. М. выступали за введение всеобщего избирательного права и гарантию гражданских прав, за признание самостоятельности чешских земель на основе государственного исторического права. Центральным печатным органом партии была газета «Narodni listy». В 1890-е, после ряда побед на местных и парламентских выборах, М. заняли лидирующие позиции в чешской политике. Однако к концу XIX в., после реформы избирательного права, расширившей круг избирателей, и в связи с образованием ряда новых партий М. стали терять свои позиции. Серьезную конкуренцию им составила Чешская социал-демократическая рабочая партия. В начале XX в. М. стали партией, представлявшей интересы промышленной и финансовой буржуазии. Лидером партии был К . Крамарж , самый влиятельный чешский политик этого времени, ориентировавшийся на тесные связи с Россией. В феврале 1918, объединившись с рядом других политических группировок, М. образовали партию Чешская государственно-правовая демократия, которая с 1919 стала называться Национально-демократическая партия Чехословакии, во главе ее оставался К. Крамарж.

Лит. : Garver B. M . The Young Czech Party, 1874—1901, and the Emergence of a Multi-Party System. New Haven, 1978; Malir J . Starocesi a mladocesi v Cechach, na Morave a ve Slezsku. Brno, 1998. Е. В. Котова.