МЕДАКОВИЧ ДАНИЛО

МЕДАКОВИЧ ДАНИЛО - сербский публицист , издатель, историк.

По­сле окон­ча­ния гим­на­зии в За­да­ре в 1838 году пе­ре­ехал в Сер­бию, по­сту­пил на сербскую государственную служ­бу и стал сек­ре­та­рём князя Ми­ло­ша Об­ре­но­ви­ча. В 1839 году вме­сте с кня­зем по­ки­нул Сер­бию и при его фи­нан­со­вой под­держ­ке окон­чил юри­дический факультет Вен­ско­го университета, а за­тем изу­чал ис­то­рию на фи­лософском факультете Бер­лин­ско­го университета. В 1847 году по­лу­чил сте­пень доктора ис­то­рии.

По воз­вра­ще­нии в Сер­бию слу­жил у младшего бра­та Ми­ло­ша Об­ре­но­ви­ча - Ев­ре­ма. Ос­но­ва­тель и пер­вый председатель общества «Друш­тво српског на­прет­ка» в городе Срем­ски-Кар­лов­ци, в 1848-1849 годах из­да­вал там же газету «На­пре­дак». В 1849 году аре­сто­ван и за­клю­чён на один год в кре­пость за пуб­ли­ци­стическую дея­тель­ность. С 1850 года вла­де­лец ти­по­гра­фии в Зе­му­не, за­тем ти­по­гра­фии в городе Но­ви-Сад, в ко­то­рой бы­ли на­пе­ча­та­ны многие про­из­ве­де­ния сербской литературы, ис­то­рические и др. со­чи­не­ния.

С 1851 года из­да­вал по­ли­тическую газету «Српски днев­ник» с при­ло­же­ния­ми «Сед­ми­ца» (1852-1858 годы) и «На­пре­дак» (1862-1864 годы) и др. пе­рио­дические из­да­ния. Член-корреспондент Общества сербской сло­вес­но­сти (1853 год). Ав­тор «Ис­то­рии серб­ско­го на­ро­да от древ­них вре­мён до 1850 го­да» («Повђс­ница србског на­ро­да од найста­риiи вре­ме­на до го­ди­не 1850», 1851-1854 годы).