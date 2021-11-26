МАТИЦА МОРАВСКАЯ
МАТИЦА МОРАВСКАЯ - моравское культурно-просветительское общество.
Учреждено в 1853 году в городе Брно по образцу Матицы чешской. Впервые идею создания общества почитателей чешской литературы из среды моравских патриотов высказал в 1830 году А. В. Шембера. Первая попытка основать такое общество (под названием «Матичка моравска») предпринята в 1830-х годах, однако в 1840 году деятельность этого общества приостановлена. 17.04.1849 года при участии известного чешского общественного деятеля и публициста К. Гавличека-Боровского учреждено «Моравское народное общество святых Кирилла и Мефодия». Оно было разрешено властями при условии, что будет носить исключительно «научный и гуманитарный» характер.
Общество возглавил публицист и философ Ф. Клацель, в руководящий комитет вошли Шембера, известный моравский политик А. Пражак и др. В 1851 году общество приступило к выпуску периодического календаря «Koleda». 01.03.1853 года утверждён новый устав общества, а само оно переименовано в Матицу маравскую. Её первым руководителем стал профессор Я. Гелцелет. Во второй половине 1860-х годов матица начала регулярное издание книг и публикацию источников по исторической, филологической и юридической проблематике. С января 1869 года начал издаваться (с перерывом в 1883-1890 годах) печатный орган Матицы моравской. «Časopis Matice moravské» (в 1956-1970 годах под названием «Sbornk Matice moravské»). В 1871 году коллективным членом Матицы моравской стал Славянский комитет.
Число членов Матицы моравской значительно возросло в 1890-х годах. Матица моравская приобрела характер научного моравского центра, активизировалась её издательская деятельность. После образования Чехословакии члены Матицы моравской активно участвовали в создании в 1919 году Университета имени Т. Масарика в Брно. С 1923 года мвтицу возглавлял ректор этого университета, известный чешский славист В. Вондрак. После избрания в 1935 году председателем Матицы моравской генерального секретаря Торговой и ремесленной палаты Брно Й. Хилинека важным направлением деятельности Матицы моравской стало исследование экономических проблем развития региона. В 1950-х годах часть имущества Матицы моравской была конфискована, общество лишилось права публиковать непериодические издания. В 1967-1990 годах оно входило на правах самостоятельной секции в состав Чехословацкого исторического общества. Как независимая организация Матица моравская воссоздана в 1994 году, является членом Совета научного обществ АН ЧР. Активно занимается издательской деятельностью, продолжает публикацию «Časopis Matice moravské».