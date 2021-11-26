МАТИЦА МОРАВСКАЯ

МАТИЦА МОРАВСКАЯ - мо­рав­ское куль­тур­но-про­све­тительское об­ще­ст­во.

Уч­ре­ж­де­но в 1853 году в городе Брно по об­раз­цу Ма­ти­цы чеш­ской . Впер­вые идею соз­да­ния об­ще­ст­ва по­чи­та­те­лей чешской литературы из сре­ды мо­рав­ских пат­рио­тов вы­ска­зал в 1830 году А. В. Шем­бе­ра. Пер­вая по­пыт­ка ос­но­вать та­кое об­ще­ст­во (под названием «Ма­тич­ка мо­рав­ска») пред­при­ня­та в 1830-х годах, од­на­ко в 1840 году дея­тель­ность это­го об­ще­ст­ва при­ос­та­нов­ле­на. 17.04.1849 года при уча­стии из­вест­но­го чешского об­щественного дея­те­ля и пуб­ли­ци­ста К. Гав­ли­че­ка-Бо­ров­ско­го уч­ре­ж­де­но «Мо­рав­ское народное об­щество святых Ки­рил­ла и Ме­фо­дия». Оно бы­ло раз­ре­ше­но вла­стя­ми при ус­ло­вии, что бу­дет но­сить ис­клю­чи­тель­но «на­уч­ный и гу­ма­ни­тар­ный» ха­рак­тер.

Об­ще­ст­во воз­гла­вил пуб­ли­цист и фи­ло­соф Ф. Кла­цель, в ру­ко­во­дя­щий ко­ми­тет во­шли Шем­бе­ра, из­вест­ный мо­рав­ский по­ли­тик А. Пра­жак и др. В 1851 году об­ще­ст­во при­сту­пи­ло к вы­пус­ку пе­рио­дического ка­лен­да­ря «Koleda». 01.03.1853 года ут­вер­ждён но­вый ус­тав об­ще­ст­ва, а са­мо оно пе­ре­име­но­ва­но в Матицу маравскую. Её пер­вым ру­ко­во­ди­те­лем стал профессор Я. Гел­це­лет. Во второй половине 1860-х годов матица на­ча­ла ре­гуляр­ное из­да­ние книг и пуб­ли­ка­цию ис­точ­ни­ков по ис­то­рической, фи­ло­ло­гической и юри­дической про­бле­ма­ти­ке. С января 1869 года на­чал из­да­вать­ся (с пе­ре­ры­вом в 1883-1890 годах) пе­чат­ный ор­ган Матицы моравской. «Ča­sopis Matice moravské» (в 1956-1970 годах под названием «Sbornk Matice moravské»). В 1871 году кол­лек­тив­ным чле­ном Матицы моравской стал Славянский комитет.

Чис­ло чле­нов Матицы моравской зна­чи­тель­но воз­рос­ло в 1890-х годах. Матица моравская при­об­ре­ла ха­рак­тер на­учного мо­рав­ско­го цен­тра, ак­ти­ви­зи­ро­ва­лась её из­да­тель­ская дея­тель­ность. По­сле об­ра­зо­ва­ния Че­хо­сло­ва­кии чле­ны Матицы моравской ак­тив­но уча­ст­во­ва­ли в соз­да­нии в 1919 году Университета имени Т. Ма­са­ри­ка в Брно. С 1923 года мвтицу воз­глав­лял рек­тор это­го университета, из­вест­ный чешский сла­вист В. Вон­д­рак. По­сле из­бра­ния в 1935 году пред­се­да­те­лем Матицы моравской ге­не­раль­но­го сек­ре­та­ря Тор­го­вой и ре­мес­лен­ной па­латы Брно Й. Хи­ли­не­ка важ­ным на­прав­ле­ни­ем дея­тель­но­сти Матицы моравской ста­ло ис­сле­до­ва­ние эко­но­мических про­блем раз­ви­тия ре­гио­на. В 1950-х годах часть иму­ще­ст­ва Матицы моравской бы­ла кон­фи­ско­ва­на, об­ще­ст­во ли­ши­лось пра­ва пуб­ли­ко­вать не­пе­рио­дические из­да­ния. В 1967-1990 годах оно вхо­ди­ло на пра­вах са­мо­сто­ятельной сек­ции в со­став Че­хословацкого ис­то­рического общества. Как не­за­ви­си­мая ор­га­ни­за­ция Матица моравская вос­соз­да­на в 1994 году, яв­ля­ет­ся членом Со­ве­та на­учного об­ществ АН ЧР. Ак­тив­но за­ни­ма­ет­ся из­да­тель­ской дея­тель­но­стью, про­должает пуб­ли­кацию «Časopis Matice moravské».

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