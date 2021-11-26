МАТИЦА ХОРВАТСКАЯ

МАТИЦА ХОРВАТСКАЯ - хорватское научное и культурно-просветительское общество.

Ос­но­ва­но 10.02.1842 года по ини­циа­ти­ве графа Я. Драш­ко­ви­ча и др. дея­те­лей ил­ли­риз­ма в За­гре­бе под названием Ма­ти­ца ил­ли­рий­ская (Matica ilirska).

Пер­во­на­чаль­но Матица хорватская пред­став­ля­ла со­бой фонд при Народной чи­таль­не в За­гре­бе (Ilirska čitaonica) и име­ла це­лью ока­за­ние фи­нан­со­вой под­держ­ки из­да­нию про­из­ве­де­ний на язы­ке, объ­е­ди­няю­щем сер­бов и хор­ва­тов, раз­ра­бо­тан­ном од­ним из ос­но­ва­те­лей Матицы хорватской - Л. Га­ем.

Су­ще­ст­во­ва­ла на доб­ро­воль­ные по­жерт­во­ва­ния дво­рян­ст­ва , ин­тел­ли­ген­ции , ду­хо­вен­ст­ва и тор­го­вых кру­гов. С 1850 года са­мо­сто­ятельная ор­га­ни­за­ция, став­шая цен­тром дви­же­ния за хорватское национальное воз­ро­ж­де­ние. Со­дей­ст­во­ва­ла соз­да­нию в 1866 году Юго­сла­вян­ской ака­де­мии на­ук и ис­кусств в За­гре­бе (основана в 1861 году; с 1991 года Хорватская ака­де­мия на­ук и ис­кусств).

Современное название с 29.11.1874 года. В 1912 году объ­е­ди­ни­лась с Ма­ти­цей дал­ма­тин­ской, соз­дан­ной в Дал­ма­ции в 1862 году. В 1972 году рас­пу­ще­на вла­стя­ми Со­циа­ли­стической Фе­де­ра­тив­ной Рес­пуб­ли­ки Юго­сла­вия по по­ли­тическим мо­ти­вам в свя­зи с подъ­ё­мом хорватского национального дви­же­ния.

В 1989-1990 годах вос­ста­нов­ле­на, один из цен­тров куль­тур­ной и на­учной жиз­ни современной Хор­ва­тии. Ве­дёт об­шир­ную из­да­тель­скую дея­тель­ность, еже­год­но пуб­ли­ку­ет около 100 книг, а так­же литературные и ис­кус­ст­во­ведческие жур­на­лы «Ko­lo» (с 1842 года), «Vijenac» (в 1867-1903 годах и с 1993 года), «Klasje naših ravni» (с 1935 года, об­нов­лён в 1996 году) и др.; ор­га­ни­зу­ет на­учные кон­фе­рен­ции, те­ат­раль­ные пред­став­ле­ния, кон­цер­ты, рас­по­ла­га­ет собственным вы­ста­воч­ным за­лом. Име­ет около 100 фи­лиа­лов.

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