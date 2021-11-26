МАТИЦА ГАЛИЦКО-РУССКАЯ
МАТИЦА ГАЛИЦКО-РУССКАЯ - культурно-просветительское и научное общество в Галиции.
Основано по решению политической организации галицких русинов (карпатороссов) «Головной руськой рады» 16.06.1848 года в городе Львов по примеру аналогичных обществ, существовавших у других славянских народов. До 1900 года официальным покровителями матицы были митрополиты галицкие Украинской греко-католической церкви.
Своей целью ставила «подносити и ширити образованье в русском народе посредством издаванья соответных книжек», боролась за увеличение числа школ на родном языке, издавала на русском и украинском языках популярные руководства по ремёслам, учебники, художественные произведения и пр. Первой книгой, изданной матицей в 1848 году, был «Букварь русский для школ в Галиции, уложенный священником Ант. Добрянским». Печатные органы матицы: «Галицкий исторический сборник» (1853-1860 годы), «Науковый сборник, издаваемый литературным обществом Галицко-русская Матица» (1865-1868 годы), «Литературный сборник» (1869-1876 годы, 1885-1890 годы), «Научно-литературный сборник» (1901-1906 годы, 1908 год, 1930 год).
Первый председатель - М. Куземский (1809-1879 годы), в 1868-1871 годах епископ Холмский. Сыграла значительную роль в развитии русской и украинской культуры в Галиции, пропагандировала идеи единства русского и украинского народов. В 1914 году запрещена австрийскими властями, воссоздана в 1923 году. Деятельность общества прекратилась в 1939 году, после вхождения западно-украинских земель в состав УССР.