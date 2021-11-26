МАРТИНСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 1861 ГОДА
МАРТИНСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 1861 ГОДА - меморандум словацкого народа (Memorandum národa slovenského), требования, принятые 06-07.06.1861 года на собрании представителей от городов и деревень Словакии в городе Турчански-Свети-Мартин (ныне город Мартин).
Составлена при участии видных представителей словацкого национального движения - Я. Францисци, Ш. М. Дакснера, Й. М. Гурбана, В. Паулини-Тота и др. Мартинская декларация содержала требование предоставления автономии в рамках Венгерского королевства территории, населённой словаками, путём выделения её в особое «Словацкое околие», с собственными органами управления, введения в употребление словацкого языка в административных учреждениях, школах и церкви, справедливого представительства словаков в венгерском сейме и предоставления им права создавать национальные культурно-просветительские и другие организации, издавать газеты и журналы и т. д. Декларация была отвергнута правящими кругами Венгерского королевства.