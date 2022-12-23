МАКСИМИЛИАН I ИОСИФ ФЕРДИНАНД ГАБСБУРГ-ЛОТАРИНГСКИЙ

Максимилиан I Иосиф Фердинанд Габсбург-Лотарингский ( исп. Fernando Maximiliano Jose Maria de Hab­-sburgo-Lorena) (06.07.1832, Вена — 19.06.1867, Керетаро) — эрцгерцог Австрийский, вице-король Ломбардии-Венеции, император Мексики с 10 апреля 1864 по 15 мая 1867. М. I был младшим братом австрийского императора Франца Иосифа (1830—1916). В 1854 возглавил австрийский флот, провел множество реформ, организовал научную экспедицию, во время которой фрегат «Новара» совершил кругосветное путешествие. В 1857 стал вице-королем Ломбардии-Венеции и заключил брак с бельгийской принцессой Шарлоттой (1840—1927).В ходе вооруженной интервенции Англии, Франции и Испании в Мексику в 1861—1867 интервенты рассматривали возможность восстановления в стране монархии. Первая монархия в независимой Мексике существовала с 18 мая 1822 до 29 марта 1823 во главе с Агустином Итурбиде (1783—1824) — мексиканским политическим деятелем, генералом, принявшим при коронации имя Агустина

В ходе вооруженной интервенции Англии, Франции и Испании в Мексику в 1861—1867 интервенты рассматривали возможность восстановления в стране монархии. Первая монархия в независимой Мексике существовала с 18 мая 1822 до 29 марта 1823 во главе с Агустином Итурбиде (1783—1824) — мексиканским политическим деятелем, генералом, принявшим при коронации имя Агустина I. После того как в апреле 1862 Англия и Испания вывели свои силы с территории Мексики, военные действия в стране происходили между французскими и мексиканскими войсками. При поддержке французского императора Наполеона III (1808—1873) и при непосредственном участии генерала Э. Ф. Форе, главнокомандующего французской армии в Мексике, осуществлялась попытка установления монархического правления. 10 июля 1863 Ассамблея нотаблей в Мехико провозгласила Мексиканскую империю и предложила престол Максимилиану Габсбургу. После всенародного плебисцита, проведенного в условиях иностранной интервенции, в апреле 1864 Максимилиан официально согласился возглавить Мексиканскую империю. С Францией был подписан Мирамарский договор, превративший Мексику в вечного должника Франции, общий долг страны составил порядка 400 млн франков. По договору в Мексике оставался французский легион численностью 8 тыс. человек в течение 6 лет после эвакуации войск интервентов. 28 мая 1864 М. I с Шарлоттой высадились в Веракрусе. Император сформировал правительство, и в стране фактически начали действовать два правительства. Республиканское правительство во главе с известным мексиканским политическим и государственным деятелем Бенито Хуаресом (1806—1872) расположилось в городе Сан-Луис-Потоси.

Монархия М. I была признана Францией, Англией, Австрией, Пруссией, Испанией, Италией, Португалией, Бельгией и Россией. Его правительство стремилось найти социальную опору в стране и поддержку не только у мексиканских консерваторов, но и либералов. М. I проводил довольно либеральную экономическую политику, признавалась легитимность проведенных в стране преобразований по закону Комонфорта о дезамортизации недвижимой сельской и городской собственности и закону Хуареса о национализации церковного имущества. В 1865 был издан закон об отмене бессрочного пеонажа, срок найма ограничивался годом. Запрещалось оплачивать труд пеона продуктами, рабочий день не должен был превышать 10 часов. Признавая католическую религию государственной, М. I издал декрет о веротерпимости в отношении всех религий, не противоречащих морали. Император изучал испанский язык, носил мексиканскую национальную одежду, проводил благоустройство столицы, способствовал открытию новых школ. Было объявлено о свободе печати и амнистии сложившим оружие республиканцам. 10 апреля 1865 была принята временная конституция, объявлявшая страну конституционной монархией, во главе с императором. Император управлял с помощью 9 министров и Государственного совета, который был не законодательным, а совещательным органом. Министры несли ответственность только перед законом (­статья 12), а не ­перед избранным народом парламентом. Страна делилась на 8 военных округов и 50 департаментов, которые возглавляли префекты, назначаемые императором.

Осенью 1865, видя, что поддержка Франции слабеет, а либеральные мексиканские отряды продолжают оказывать стойкое сопротивление, М. I перешел к проведению жесткой карательной политики. В стране начались массовые казни. Соединенные Штаты Америки в лице президента Эндрю Джонсона (1808—1875), признавшего правительство Б. Хуареса в качестве законного, настоятельно потребовали от Наполеона III вывода французских войск из страны. К марту 1867 французский экспедиционный корпус покинул Мексику. 6 марта 1867 республиканские войска подошли к Керетаро и приступили к осаде города, где были сосредоточены остатки армии под командованием М. I и мексиканских генералов-консерваторов Мигеля Мирамона (1832—1867) и Томаса Мехии (1820—1867). 15 мая Керетаро был захвачен республиканцами. М. I предъявили обвинение в узурпаторстве, проведении антинародной политики, осуществлении карательных операций. 13 июня 1867 император и генералы предстали перед судом. В результате обсуждения большинство судей (4 голоса против 3) приговорили М. I и генералов Мирамона и Мехию к смертной казни. Несмотря на обращения глав Англии, Бельгии, Австрии, Испании, президента США Джонсона, а также французского писателя Виктора Гюго и итальянского революционера и политического деятеля Джузеппе Гарибальди с просьбой о помиловании императора, решение мексиканского суда не было изменено. 19 июня 1867 на поле близ Керетаро, под названием Холм колоколов, императора М. I и генералов Мирамона и Мехию расстреляли. Тело ­императора было доставлено в Вену и захоронено в Императорском склепе венской церкви Богородицы Ангелов и монастыря ордена капуцинов, где покоятся императоры Священной Римской империи, Австрийской империи, Австро-Венгрии, а также представители дома Габсбургов.

Соч. : Recollections of my Life by Maxi­milian, Emperor, 1832—1867. London, 1868.

Лит .: The Rise and Fall of the Emperor Maximilian. A Narrative of the Mexican Empire, 1861—7. From Authentic Documents. With the Imperial Correspondence. London, 1868; Blasio J. L., Murray R. H. Maximilian, Emperor of Mexico: Memoirs of his Private Secretary. New Haven, 1934; Очерки новой и новейшей истории Мексики / Под ред. М. С. Альперовича и Н. М. Лаврова. М., 1960; Matute A. Mexico en el siglo XIX. Antologia de fuentes e interpretaciones historicas. Mexico, 1972; История Латинской Америки. Доколумбовая эпоха — 70-е годы XIX века. М. 1991; Ridley J. G. Maximilian and Juarez. London, 2001; Политическая история стран Латинской Америки в XIX веке / Отв. ред. Е. А. Ларин. М., 2012. И. В. Селиванова.