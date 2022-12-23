ЛЮЕГЕР , КАРЛ Люегер (Люгер; нем. Lueger), Карл (24.10.1844, Виден, ныне Вена — 10.03.1910, Вена) — австрийский политик.

Люегер (Люгер; нем. Lueger) , Карл (24.10.1844, Виден, ныне Вена — 10.03.1910, Вена) — австрийский политик. Выходец из бедной семьи: дед был крестьянином, отец — солдатом, затем смотрителем зала заседаний Венского политехнического института. Л. изучал право в Венском университете, где в 1870 получил степень доктора. Открыл свою адвокатскую практику, стал известен как адвокат «маленьких людей». С 1875 избирается в Венский муниципальный совет, с 1885 — депутат рейхсрата (парламента). Начав политическую деятельность как либерал, Л. вскоре перешел на позиции социального христианства, разделяя взгляды основоположника австрийского «социального католицизма» К. Фогельзанга, впервые сформулировавшего тезис о «социальном партнерстве». Прекрасный оратор, Л. использовал лозунг «католической социальной реформы» как средство мобилизации масс против либеральной элиты. Из пестрой смеси антилиберальных группировок ему удалось создать массовую партию современного типа — Христианско-социальную партию (ХСП), которая выступала за социальные реформы в интересах трудящихся, проповедуя примирение классов. В национальном вопросе ХСП занимала откровенно антивенгерские и антисемитские позиции. Л. до конца жизни оставался лидером партии, опиравшейся на широкие слои средней и мелкой буржуазии, а также на низшее духовенство и крестьянство, что приносило ХСП победы на выборах. Л. неоднократно избирался бургомистром Вены, однако император Франц Иосиф I , не разделявший его взглядов, трижды отказывался утвердить Л. в этой должности. В 1897 император все же вынужден был признать волю избирателей. На посту бургомистра (1897—1910) Л. удалось очень много сделать для столицы империи: он способствовал развитию транспорта и инфраструктуры, улучшил газо- и электроснабжение, провел второй водопровод, расширил зеленый пояс города, занимался строительством общественных зданий, открыл пансион для бедных и больницу для неимущих. Свою программу социальных реформ Л. называл «коммунальным социализмом». Л. пользовался огромной популярностью у жителей Вены, здесь сложился своеобразный культ Л. Его похороны сравнивали с императорскими, за гробом Л. шли тысячи австрийцев, среди которых был и А. Гитлер, считавший Л. одним из своих идейных предшественников. Одна из площадей Вены, где стоит памятник Л., названа его именем. Самый популярный бургомистр столицы похоронен на Центральном кладбище Вены внутри собора, который носит название «Мемориальная церковь Карла Люегера».

Лит. : Kralik R . Karl Lueger und der christliche Sozialismus. Wien, 1923; Kuppe R. Karl Lueger. Persönlichkeit und Wirken. Wien, 1947; Hawlik J . Der Bürgerkaiser. Karl Lueger und seine Zeit. Wien, 1985; Boyer J. W . Karl Lueger (1844—1910). Christlichsoziale Politik als Beruf. Wien, 2010; Ehrlich A . Karl Lueger. Die zwei Gesichter der Macht. Wien, 2010. Е. В. Котова.