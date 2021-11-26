КАРАГЕОРГИЕВИЧИ

КАРАГЕОРГИЕВИЧИ - сербская кня­же­ская (XIX век), ко­ро­лев­ская (с 1903 года) ди­на­стия.

Пра­ви­ла в Сер­бии до 1918 года, за­тем в Ко­ро­лев­ст­ве сер­бов, хор­ва­тов и сло­вен­цев (Ко­ро­лев­ст­во СХС; 1918-1929 годы) и Юго­сла­вии (1929-1945 годы; фак­ти­че­ски до 1941 года). Ос­но­вал ди­на­стию пред­во­ди­тель Пер­во­го серб­ско­го вос­ста­ния 1804-1813 годов Ге­ор­гий Пет­ро­вич, по про­зва­нию Чёр­ный Ге­ор­гий - Ка­ра­ге­ор­гий, князь Сер­бии в 1808-1813 годах. В 1842-1858 годах у вла­сти в Сер­бии на­хо­дил­ся сын Ка­ра­ге­ор­гия князь Алек­сандр. Карагеоргиевичи вновь при­шли к вла­сти в Сер­бии в ре­зуль­та­те пе­ре­во­ро­та 1903 года, ко­гда ко­ро­лём Сер­бии был про­воз­гла­шён внук Ка­ра­ге­ор­гия Пётр (ко­ро­но­вал­ся под име­нем Пет­ра I). С 1914 года со­пра­ви­те­лем Пет­ра I стал его вто­рой сын принц Алек­сандр, на­зна­чен­ный на­след­ни­ком пре­сто­ла. С 1921 года он пра­вил са­мо­стоя­тель­но в Ко­ро­лев­ст­ве СХС, а за­тем в Юго­сла­вии под име­нем Алек­сан­д­ра I. В 1934 году Алек­сандр I был убит во вре­мя официального ви­зи­та во Фран­цию. При его ма­ло­лет­нем сы­не Пет­ре II до 1941 года на­ме­ст­ни­ком (ре­ген­том) был князь Па­вел Ка­ра­ге­ор­гие­вич. Пётр II по­лу­чил всю пол­но­ту вла­сти в ре­зуль­та­те офи­цер­ско­го пут­ча 27.03.1941 года, но уже 14.04.1941 года по­сле ок­ку­па­ции Юго­сла­вии гит­ле­ров­ской Гер­ма­ни­ей и её со­юз­ни­ка­ми эмиг­ри­ро­вал в Ве­ли­ко­бри­та­нию.

На Уч­ре­дительном со­б­ра­нии 29.11.1945 года в Юго­сла­вии бы­ла ли­к­ви­ди­ро­ва­на мо­нар­хия и ус­та­нов­лен рес­пуб­ли­кан­ский строй, а Карагеоргиевичи ли­ше­ны прав на пре­стол. По­сле рас­па­да Юго­сла­вии в 1991 году пред­ста­ви­те­ли се­мьи Карагеоргиевичей ста­ли по­се­щать Сер­бию, часть из них вер­ну­лась в Бел­град, где им воз­вра­щён один из ко­ро­лев­ских двор­цов.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)