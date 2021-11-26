ИЛИЯ

ИЛИЯ - монах, украинский ксилограф.

Работал в 30-60-х годах XVII века во Львове и в Киеве (подписывался: Iлля, Iлi, Iлiа, Iлиiя, Илiя, I.С.С.К., И, ИА, ИЛ, ИЛI, ИЛIССК, Helias и др.). Известно, что в начале 30-х годов XVII века он был монахом Онуфриевского монастыря во Львове. Исполнял ксилографии для Львовской братской типографии и типографии Михаила Слёзки.

В 1636 году по приглашению Киевского митрополита Петра (Могилы) переехал в Киев, стал монахом Киево-Печерской лавры . В Киеве работал в основном для лаврской типографии. Исполнил около 600 гравюр (титульные листы, заставки, иллюстрации). Среди них - изображение герба Петра (Могилы) и ряд гравюр для «Требника» митрополита Петра (Могилы) (К., 1646), изображение соборной Успенской церкви Киево-Печерского монастыря и планы Антониевых и Феодосиевых пещер для «Патерика, или Отечника, Печерского» (К., 1661).

Наиболее известные произведения - иллюстрации к Ветхому завету (133 ксилографии), исполненные в 1645-1649 годах. Их иконография восходит к нидерландским иллюстрированным Библиям XVI-XVII веков, в частности к Библии Пискатора. Иллюстрации к Ветхому завету были отпечатаны в конце XVII века отдельными тетрадками (РГБ, ГМИИ, РНБ, РГАДА, НБУВ) вместе с 54 иллюстрациями к Новому завету из разных киевских и львовских изданий.

Илия исполнял антиминсы: известны 2 подписанных мастером (с 10 предстоящими и 4 евангелистами (Музей Киево-Печерской лавры), архиепископа Лазаря (Барановича) (1680 год, Львовский музей украинского искусства)) и 2 неподписанных (митрополита Антония (Винницкого) (1650 год, Львовский музей украинского искусства), митрополита Дионисия (Балабана-Тукальского) (1660 год, Львовский музей украинского искусства)).

Илия создал гравюры к изданиям: «Минея праздничная» (Анфологион) (Львов, 1638, 1643 годы), «Апостол» (Львов, 1639 год), «Октоих» (Львов, 1640 год), «Полуустав, или Правило истиннаго християнскаго жития» (К., 1643 год), «Собрание короткой науки о артикулах веры» митрополита Петра (Могилы) (К., 1645 год), «Наука о седми сакраментах албо тайнах» митрополита Сильвестра (Коссова) (К., 1657 год), «Новый Завет с Псалтирью» (К., 1658 год) и др. Гравюры Илии использовались в киевских и во львовских изданиях 2-й половины XVII - начала XVIII века.

Иллюстрация:

Гравюра мон. Илии к Жити. прп. Афанасия Затворника. 1656 г. Патерик, или Отечник, Печерский. К., 1661. Л. 242 об. (РГБ). Архив ПЭ.

©Православная Энциклопедия