ЕЛАЧИЧ ЙОСИП
ЕЛАЧИЧ ЙОСИП - хорватский военный и государственный деятель, граф, генерал.
Из хорватской аристократической семьи. После окончания в 1819 году академии Терезианум в Вене служил в австрийской армии в Галиции (1825-1830) и Италии (1831-1835). С 1841 года командир Глинского полка Хорвато-Славонской Военной границы. Выступал за выход хорватских земель из состава Венгрии (смотри Иллиризм). 23 марта 1848 года австрийский император назначил Елачича баном Хорватии, командующим всеми военными силами Хорватии и армии Военной границы (граничарами). Провёл в Хорватии ряд реформ: отменил основные феодадльные повинности, церковную десятину, ликвидировал помещичье судопроизводство, учредил Совет бана (Bansko vijeće), выполнявший функции Совета министров. Летом 1848 года хорватский сабор наделил Елачича диктаторскими полномочиями и провозгласил национальную автономию Хорватии. Отказ венгерского правительства признать автономию побудил Елачича занять проавстрийскую позицию. Руководимые Елачичем части граничар вместе с австрийской армией под командованием А. Виндишгреца участвовали в подавлении Революции 1848-1849 годов в Австрии и Революции 1848-1849 годов в Венгрии.