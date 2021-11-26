ЕЛАЧИЧ ЙОСИП

ЕЛАЧИЧ ЙОСИП - хорватский военный и государственный деятель, граф, генерал.

Из хорватской ари­сто­кра­тической се­мьи. По­сле окон­ча­ния в 1819 году ака­де­мии Те­ре­зиа­нум в Ве­не слу­жил в австрийской ар­мии в Га­ли­ции (1825-1830) и Ита­лии (1831-1835). С 1841 года командир Глин­ско­го пол­ка Хор­ва­то-­Сла­вон­ской Во­ен­ной гра­ни­цы. Вы­сту­пал за вы­ход хорватских зе­мель из со­ста­ва Венг­рии (смотри Ил­ли­ризм ). 23 марта 1848 года австрийский им­пе­ра­тор на­зна­чил Елачича ба­ном Хор­ва­тии, ко­ман­дую­щим все­ми во­енными си­ла­ми Хор­ва­тии и ар­мии Во­енной гра­ни­цы (гра­ни­ча­ра­ми). Про­вёл в Хор­ва­тии ряд ре­форм: от­ме­нил основные феодадльные по­вин­но­сти, цер­ков­ную де­ся­ти­ну, ли­к­ви­ди­ро­вал по­ме­щи­чье су­до­про­из­вод­ст­во, уч­ре­дил Со­вет ба­на (Bansko vijeće), вы­пол­няв­ший функ­ции Со­ве­та ми­ни­ст­ров. Ле­том 1848 года хорватский са­бор на­де­лил Елачича дик­та­тор­ски­ми пол­но­мо­чия­ми и про­воз­гла­сил национальную ав­то­но­мию Хор­ва­тии. От­каз венгерского пра­ви­тель­ст­ва при­знать ав­то­но­мию по­бу­дил Елачича за­нять про­ав­ст­рий­скую по­зи­цию. Ру­ко­во­ди­мые Елачичем час­ти гра­ни­чар вме­сте с австрийской ар­ми­ей под ко­мандованием А. Вин­диш­гре­ца уча­ст­во­ва­ли в по­дав­ле­нии Ре­во­лю­ции 1848-1849 годов в Ав­ст­рии и Ре­во­лю­ции 1848-1849 годов в Венг­рии.