ДОБРЯНСКИЙ-САЧУРОВ АДОЛЬФ ПЕТРОВИЧ

ДОБРЯНСКИЙ-САЧУРОВ АДОЛЬФ ПЕТРОВИЧ -политик, публицист , деятель русинского движения в Закарпатье.

Родился в семье униатского священника.По семейным преданиям, род Добрянских происходил от воеводы Томова Совы, служившего при венерском. князе Гейзе (X век).

В 1833-1834 годах Добрянский-Сачуров был слушателем лекций по философии в Кошицкой академии, окончил философский факультет в Эгерском лицее, а в 1836 году - юридический факультет там же. В Эгере Добрянский-Сачуров сблизился с другими студентами-славянами и стал их духовным лидером. В 1836-1840 годах обучался в Горно-лесной академии в Банска-Штьявнице, в 1846 году продолжил образование в Вене. В начале 1840-х годов работал как горный инженер в Виндшахте близ Банска-Штьявницы, с 1847 года - в Чехии, где познакомился с Ф. Палацким, Ф. Ригером, К. Гавличком-Боровским, В. Ганкой и другими славянскими «будителями». Знал несколько европейских языков.

В начале Венгерской революции 1848-1849 годов Добрянский-Сачуров вернулся в Виндшахту и был избран словаками депутатом в венгерский парламент от округа Банска-Штьявница. Однако его мандат не был признан, венгерской власти отменили выборы, избирателей разогнала гвардия. Это привело к выступлению словацких избирателей против произвола властей, в результате чего Добрянский-Сачуров был обвинен в организации бунта, суд постановил арестовать его. Он был вынужден скрываться и поэтому не мог присутствовать на Славянском съезде, состоявшемся в 1848 году в Праге. Однако разработанные им требования русинов Закарпатья были включены в петицию словацкой делегации и оглашены на съезде Й. М. Гурбаном. В петиции, в частности, прозвучало требование равноправия для национальностей в Венгрии, чтобы ни одна не являлась господствующей.

На заре революции Добрянский-Сачуров возлагал надежды на Л. Кошута, однако его правительство не могло согласиться с подобными требованиями, началась травля Добрянского-Сачурова венгерскими националистами, и он перешел в оппозицию. Добрянский-Сачуров поехал в Пряшев (Прешов), затем во Львов, вместе с галицкими русинами выдвинул план создания в Австрийской империи отдельной административной единицы, которая включала бы Закарпатье (Угорскую Русь), Восточную Галицию и Северную Буковину. В 1849 году делегация русинов Закарпатья во главе с Добрянским-Сачуровым вручила императору Францу Иосифу I петицию об объединении Восточной Галиции и Закарпатья, введении «русского» языка в школах и государственных учреждениях, издании «русской» прессы и так далее. С подобной петицией выступила в апреле того же года и львовская Головна руська рада, однако пожелания не были выполнены.

В мае 1849 года Добрянский-Сачуров был назначен австрийским правительством комиссаром при русской армии генерал-фельдмаршала И. Ф. Паскевича, посланной на подавление Венгерской революции. Добрянский-Сачуров выпускал из тюрем славянскихполитических деятелей, следил, чтобы не было грабежей, заботился о продовольствии для войска. При всех симпатиях к России он вскоре убедился, что правительство императора Николая I не защищало права славянских народов Австрийской империи. Участие в революционном движении было для Добрянского-Сачурова неприемлемым, и он был вынужден работать на государственной службе в Австрии.

Старался использовать свое положение для помощи русинам. Став в октябре 1849 года референтом и управляющим канцелярией Ужгородского округа, Добрянский-Сачуров попытался сделать его основой будущего «русского округа»: начал вводить «русский» язык в делопроизводство, школу, приглашал русинов на ответственные должности. Однако в марте 1850 года округ был ликвидирован. В 1857 году Добрянский-Сачуров купил село Сачуров, в 1858 году ему было пожаловано дворянство, а к фамилии сделано прибавление «фон Сачуров», позднее получил звание гофрата. На подъеме реформ в 1861 года Добрянский-Сачуров был избран от Шариша депутатом венгерского парламента, однако его мандат снова не был признан. Подготовленная им речь была опубликована в 1861 году на немецком языке в Вене, в ней прозвучала программа разделения Венгерского королевства на пять национальных округов: немецко-мадьярский, сербский, румынский, русинский, словацкий.

В 1862-1876 годах являлся председателем Общества святого Иоанна Крестителя в Пряшеве. Был одним из составителей статута общества, которое было призвано воспитывать русинскую молодежь в национальном духе. Участвовал в основании культурно-просветительского учреждения Матица словацкая в городе Турчански-Свети-Мартин (ныне Мартин) (1863 год), был одним из членов правления. В 1866 году в Унгваре (Ужгороде) начало работу русофильское просветительское Общество свтятителя Василия Великого. Первым председателем был избран Добрянский-Сачуров Общество вело борьбу с униатским Мукачевским епископом Штефаном Панковичем за чистоту православного обряда, против его латинизации и мадьяризации. В 1871 году епископ Ш. Панкович инициировал переворот в обществе, из которого был изгнан Добрянский-Сачуров, а во главе встали сторонники мадьяризации. На Добрянского-Сачурова в Унгваре было подготовлено покушение, но по ошибке вместо него был ранен его сын Мирослав.

С 1864 года Добрянский-Сачуров являлся советником-докладчиком Угорской придворной канцелярии в Вене (что соответствовало посту министра). В 1865 году наконец стал депутатом парламента . Когда в 1867 году Австрийская империя была преобразована в Австро-Венгерскую монархию, Угорская канцелярия была ликвидирована. Добрянскому-Сачурову предлагали новые должности, но он подал в отставку, продолжив работать как депутат. В 1869 году он подвергался преследованиям со стороны венгерских властей, был обвинен в панславистской деятельности и лишен мандата.

Оставив службу, Добрянский-Сачуров поселился в своем имении в Чертижне. Он продолжал трудиться как публицист и культурный деятель. В «Проекте политической программы для Руси Австрийской» (1871 год) перешел с позиций венгерского федерализма к идее австрийского. федерализма. В конце жизни пришел к выводу, что австрийская Конституция 1867 года ничего не принесла стране, и призывал восстановить абсолютную власть императора. Считал, что русины являются частью единого русского народа. К украинскому движению относился отрицательно, что отразилось в его «Патриотических письмах» (1873 год). В статье «Взгляд на вопрос об общеславянском языке» (1888 год) высказал мнение, что русский язык, очищенный от ненужных немецких и романских слов, может стать общеславянским языком общения. До конца жизни оставался в лоне униатской Церкви, хотя постоянно подчеркивал свои симпатии к православной Церкви.

Несколько работ Добрянского-Сачурова посвящено актуальным в то время церковным проблемам (календарный вопрос и другие), он стоял на позициях православной Церкви в России и отстаивал чистоту православного обряда в униатской Церкви. Был другом протоиерея Михаила Раевского, настоятеля русской посольской церкви в Вене. В 1875 году Добрянский-Сачуров впервые приехал в Россию, где провел несколько месяцев. Побывал в Варшаве, Вильне, Санкт-Петербурге, Москве и Киеве, познакомился с М. Н. Катковым, И. С. Аксаковым, С. М. Соловьёвым, В. И. Ламанским. Состоялось две встречи Добрянского-Сачурова с великим князем Александром Александровичем (будущий император Александр III), их устроил обер-прокурор Святейшего Синода К. П. Победоносцев, к-рый потом поддерживал переписку с Добрянским-Сачуровым. Также Добрянский-Сачуров регулярно контактировал с деятелями русского движения в Галиции, печатался на страницах «Слова» и других галицко-русских изданий.

С 1881 года жил во Львове. В 1882 году австрийские власти организовали процесс против лидеров движения в Галиции и Закарпатье. Поводом послужила попытка жителей села Гнилички перейти в Православие (что не было запрещено законами). В результате за участие в этой попытке были арестованы Добрянский-Сачуров, его дочь Ольга Грабарь, сын Мирослав, униатский священник И. Г. Наумович и другие, их обвиняли в государственной измене, что грозило смертной казнью. Обвинение провалилось, но Добрянский-Сачуров был вынужден на время переселиться в Вену, а последние 14 лет провести в Инсбруке, фактически в изгнании. Занимался на местном материале изысканиями в области славянской топономастики, пытался отыскать свидетельства проживания славян на этой территории. Похоронен в Чертижне.

Учеником Добрянского-Сачурова , затем его зятем был А. С. Будилович, которому Добрянский-Сачуров оставил свой архив.

Сочинения:

Патриотические письма. Львов, 1873;

О совр. религ.-полит. положении Австро-Угорской Руси. М., 1885;

Календарный вопр. в России и на Западе. [СПб.], 1894.

Исторические источники:

Грабарь И. Э. Письма: 1891-1917. М., 1974.