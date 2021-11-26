ДАНИЛО ПЕТРОВИЧ НЕГОШ КНЯЗЬ

ДАНИЛО ПЕТРОВИЧ НЕГОШ КНЯЗЬ - черногорский князь .

Пер­вый свет­ский пра­ви­тель Чер­но­го­рии. По­лу­чил в управ­ле­ние Чер­но­го­рию по за­ве­ща­нию сво­его дя­ди, ми­тро­по­ли­та Пёт­ра II Пет­ро­ви­ча Не­го­ша. Про­воз­гла­шён Се­на­том и Со­ве­том ста­рей­шин кня­зем Чер­но­го­рии 1.1.1852 года. Пер­вым из ди­на­стии Не­го­шей (Пет­ро­ви­чей-Не­го­шей) не при­нял мо­на­ше­ский по­стриг. В 1852 году Чер­но­го­рия бы­ла объ­яв­ле­на кня­же­ст­вом с на­следственным прав­ле­ни­ем. Тур­ция не при­зна­ла это ре­ше­ние и на­ча­ла бое­вые дей­ст­вия про­тив Чер­но­го­рии. В мар­те 1853 году по ини­циа­ти­ве Рос­сии и Ав­ст­рии за­клю­чён мир ме­ж­ду Чер­но­го­ри­ей и Ос­ман­ской им­пе­ри­ей.

Данило Петрович Негош про­вёл в Чер­но­го­рии ре­фор­мы про­све­ще­ния и су­до­про­из­вод­ст­ва. В 1855 году был при­нят свод за­ко­нов - Об­щий За­кон­ник чер­но­гор­ский и брдский (За­кон­ник кня­зя Да­ни­лы). Данило Петрович Негош по­сле­до­ва­тель­но ис­ко­ре­нял пле­мен­ной се­па­ра­тизм, а так­же кров­ную месть и другие про­яв­ле­ния обыч­но­го пра­ва в стра­не. До­би­вал­ся при­зна­ния не­за­ви­си­мо­сти Чер­но­го­рии, с этой це­лью по­се­тил ряд ев­ропейских государств в 1857 году. По­сле ря­да ус­пеш­ных сра­же­ний чер­но­гор­цев про­тив ту­рок в 1858 году при со­дей­ст­вии ме­ж­ду­народной ко­мис­сии бы­ли оп­ре­де­ле­ны гра­ни­цы Чер­но­го­рии и про­ве­де­но раз­гра­ни­че­ние с ос­ман­ски­ми вла­де­ния­ми. 31.7.1860 года Данило Петрович Негош был смер­тель­но ра­нен чер­но­гор­ским эмиг­ран­том Т. Ка­ди­чем.