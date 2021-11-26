ДАНИЛО ПЕТРОВИЧ НЕГОШ КНЯЗЬ
ДАНИЛО ПЕТРОВИЧ НЕГОШ КНЯЗЬ - черногорский князь.
Первый светский правитель Черногории. Получил в управление Черногорию по завещанию своего дяди, митрополита Пётра II Петровича Негоша. Провозглашён Сенатом и Советом старейшин князем Черногории 1.1.1852 года. Первым из династии Негошей (Петровичей-Негошей) не принял монашеский постриг. В 1852 году Черногория была объявлена княжеством с наследственным правлением. Турция не признала это решение и начала боевые действия против Черногории. В марте 1853 году по инициативе России и Австрии заключён мир между Черногорией и Османской империей.
Данило Петрович Негош провёл в Черногории реформы просвещения и судопроизводства. В 1855 году был принят свод законов - Общий Законник черногорский и брдский (Законник князя Данилы). Данило Петрович Негош последовательно искоренял племенной сепаратизм, а также кровную месть и другие проявления обычного права в стране. Добивался признания независимости Черногории, с этой целью посетил ряд европейских государств в 1857 году. После ряда успешных сражений черногорцев против турок в 1858 году при содействии международной комиссии были определены границы Черногории и проведено разграничение с османскими владениями. 31.7.1860 года Данило Петрович Негош был смертельно ранен черногорским эмигрантом Т. Кадичем.