ДАКСНЕР ШТЕФАН МАРКО
ДАКСНЕР ШТЕФАН МАРКО - словацкий политический и общественный деятель, юрист, писатель, публицист.
В 1840-1842 годах учился в евангелическом лицее в Братиславе, в 1843 году закончил юридический факультет евангелического колледжа в городе Прешов, работал адвокатом в городе Тисовец (1846-1872 годы). Один из руководителей словацкого национального движения в 1848-1849 годах, сподвижник Л. Штура. В мае 1848 года был одним из авторов словацкой народно-революционной программы «Требования словацкого народа».
В 1860-х годах видный деятель словацкой Народной партии, составитель Меморандума словацкого народа 1861 года, основным требованием которого было предоставление автономии словакам в рамках Венгерского королевства. Один из создателей Матицы словацкой (1863), основатель первой словацкой гимназии в г.ороде Ревуца (1862).
Автор басен, прозаических произведений, основанных на словацком фольклоре.