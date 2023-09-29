Панафрикани́зм

Панафриканизм — идейно-­поли­ти­чес­кое движение, основанное на идее общности судьбы, истории, интересов людей черной расы, которым необходимо объединиться для самоутверждения на мировой арене. Оформился во 2‑й половине XIX — начале XX в. в среде афро­американской интеллигенции США и Вест-­Индии. Она ратовала за расширение контактов между народами черной расы, критиковала дискриминацию по цвету кожи, жестокости колониального управления. Первое совместное организационное мероприятие — «Панафриканская конференция» — состоялась в Лондоне в 1900. В межвоенные годы усилиями У. Дюбуа были организованы 4 пан­африканских конгресса. Участники 1‑го (Париж, 1919) впервые выдвинули развернутую политическую программу от имени всех африкано-­американцев и африканцев. Она сочетала конкретные предложения с общими принципами, часто неприемлемыми для колониальных держав, носила декларативный и нереалистичный характер, не отвергала необходимость европейской «опеки» над африканцами. Внутри П. сложилось два основных течения: умеренное крыло (У. Дюбуа) делало акцент на борьбе за равноправие черной расы, политически эволюционировало влево; радикалы (М. Гарви ) руководствовались идеями «черного расизма». На 5‑м конгрессе (Манчестер, 1945) доминировали африканские националисты (Дж. Кениата, К. Нкрума и др.). Конгресс сыграл определяющую роль в послевоенной трансформации характера антиколониальной борьбы, призвал народы колоний бороться «всеми возможными способами» за освобождение «от власти иностранных империалистов». После 5‑го конгресса организационная и политическая деятельность панафриканистов была перенесена в Африку.

Во 2‑й половине 1950 — начале 1960‑х П. стал составной частью идеологии освобождения Африки, важным политическим и дипломатическим инструментом деколонизации. Наиболее радикальным и активным сторонником африканского единства стал президент Ганы Нкрума, выступавший за создание Союза африканских государств. В мае 1963 на конференции глав африканских государств в Аддис-­Абебе была учреждена Организация африканского единства (ОАЕ) . На ее базе по инициативе ливийского лидера М. Каддафи в 2002 был создан Африканский Союз. Состоявшийся в Дар-эс-­Саламе в 1974 6‑й панафриканский конгресс показал, что П. изжил себя как политическое движение, выявил принципиальные идейные разногласия среди панафриканистов.

Ист. : Документы панафриканского движения / Пер. и комм. И. И. Филатовой // Расы и народы: Современные этнические и расовые проблемы. Ежегодник. Вып. 7. М., 1977.

Лит. : Высоцкая Н. И. Панафриканизм // Идейные течения в Африке. М., 1969; Щербаков Н. Г. Панафриканские конгрессы после Второй мировой вой­ны. Расизм: pro et contra в послевоенном панафриканизме // Pax Africana. Континент и диаспора в поисках себя. М., 2009; Hadi A. Pan-­Africanism. A History. London, 2018. С. В. Мазов.