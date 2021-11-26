КОПТСКИЙ МУЗЕЙ
КОПТСКИЙ МУЗЕЙ - в Каире, одно из крупнейших музейных собраний в Египте.
Основан в 1908 году М. Симайка-пашой как Музей коптской патриархии.
В 1910 году для музея было выстроено здание (неоднократно расширялось и перестраивалось). В 1939 году в Коптском музее была передана коптская коллекция из каирского Египетского музея; фонды музея пополняются за счёт постоянных археологической экспедиций.
Собрание Коптского музея включает памятники коптского искусства (преимущественно IV-X века) из монастырей и церквей Египта, также из Эфиопии: иконы, фрески, каменная скульптура (в т. ч. надгробные стелы), произведения декоративно-прикладного искусства (резьба по дереву, керамика, изделия из металла, слоновой кости, также остраконы - глиняные черепки, употреблявшиеся в древности для письма).
В библиотеке музея (создана в 1920 году) хранится большое собрание памятников письменности - фрагменты Библии, литургические тексты IV-XIX веков (на греческом, коптском, арабском и эфиопском языках), Наг-Хаммади рукописи.