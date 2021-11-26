КОПТСКИЙ МУЗЕЙ

КОПТСКИЙ МУЗЕЙ - в Каире, одно из крупнейших музейных собраний в Египте.

Ос­но­ван в 1908 году М. Си­май­ка-па­шой как Му­зей копт­ской пат­ри­ар­хии .

В 1910 году для му­зея бы­ло вы­строе­но зда­ние (не­од­но­крат­но рас­ши­ря­лось и пе­ре­страи­ва­лось). В 1939 году в Коптском музее бы­ла пе­ре­да­на копт­ская кол­лек­ция из ка­ир­ско­го Еги­пет­ско­го му­зея; фон­ды му­зея по­пол­ня­ют­ся за счёт по­сто­ян­ных ар­хео­ло­гической экс­пе­ди­ций.

Со­б­ра­ние Коптского музея вклю­ча­ет па­мят­ни­ки копт­ско­го искусства (пре­имущественно IV-X века) из мо­на­сты­рей и церк­вей Егип­та, так­же из Эфио­пии: ико­ны, фре­ски, ка­мен­ная скульп­ту­ра (в т. ч. над­гроб­ные сте­лы), про­из­ве­де­ния де­ко­ра­тив­но-при­клад­но­го искусства (резь­ба по де­ре­ву, ке­ра­ми­ка, из­де­лия из ме­тал­ла, сло­но­вой кос­ти, так­же ост­ра­ко­ны - гли­ня­ные че­реп­ки, упот­реб­ляв­шие­ся в древ­но­сти для пись­ма).

В биб­лио­те­ке му­зея (соз­да­на в 1920 году) хра­нит­ся боль­шое со­б­ра­ние па­мят­ни­ков пись­мен­но­сти - фраг­мен­ты Биб­лии , ли­тур­гические тек­сты IV-XIX веков (на греческом, копт­ском, арабском и эфи­опском язы­ках), Наг-Хам­ма­ди ру­ко­пи­си.

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