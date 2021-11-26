ИСПАНО-МАРОККАНСКАЯ ВОЙНА 1859‒1860

Испано-марокканская война 1859—1860 (Африканская война, Первая марокканская война) — война Испании с целью захвата части территории Марокканского султаната.

Марокканский султанат не признавал суверенитет Испании над испанскими анклавами на севере Марокко — Сеутой и Мелильей, а также отказывался предоставить ей равные с Великобританией привилегии. С начала 1840-х испанские войска, дислоцированные в регионе, подвергались нападениям вооруженных групп, что, однако, не приводило к военному конфликту. Непосредственным поводом к И.-м. в. стал пограничный инцидент в Сеуте — в августе 1859 марокканцы напали на испанский отряд, охранявший рабочих приграничных фортов. Испанское правительство Л. О’Доннеля отвергло извинения султана, обещавшего казнить нападавших, а также предложение Великобритании выступить посредником в разрешении конфликта. О’Доннель рассчитывал упрочить позиции своего кабинета за счет быстрой победоносной войны.

22 октября 1859 Испания объявила войну Марокканскому султанату. Кортесы единогласно выступили за вступление в войну, общественное мнение было на стороне правительства, и сотни добровольцев записывались в ряды действующей армии. Целью военной кампании было взятие Тетуана и Танжера. Генерал О’Доннель разделил армию на три корпуса, один из которых уже в декабре 1859 взял Сьерра-де-Булонес. Сам О’Доннель в декабре высадился в Сеуте, и войска под его командованием начали наступление на Тетуан, который был взят 6 февраля 1860. Но успехи в боевых действиях сопровождались серьезными потерями в испанской армии из-за эпидемий. 23 марта 1860 испанцы одержали решающую победу в сражение при Уэд-Расе. 26 апреля 1860 в Тетуане был заключен договор о мире и дружбе между Испанией и Марокко. Султанат признал испанский суверенитет над испанскими анклавами Сеутой и Мелильей, территории которых были увеличены, кроме этого Испания получила область Ифни на юго-западе Марокко, а также торговые преимущества. Испанские войска должны были оставаться в Тетуане до полной выплаты 400 млн реалов контрибуции. Однако из-за вмешательства Великобритании Испания не получила Танжер. И.-м. в. продемонстрировала готовность Испании защищать свои интересы в Сев. Африке, укрепила позиции О’Доннеля и Либерального союза, но истощила финансовые ресурсы Марокканского султаната и привела к усилению в послевоенный период европейского вмешательства во внутренние дела страны.

Лит.: Acaso Deltell S. Una guerra olvidada. La campaña de Marruecos de 1859 y 1860. Barcelona, 2007. Martín Gómez A. L. De Tetuаn a Guad Ras. Guerra de Аfrica, 1859—1860. Madrid, 2011.