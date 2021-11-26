БАРДОСКИЙ ДОГОВОР 1881

Франко-тунисский договор, устанавливавший фактический протекторат Франции над Тунисским бейликом.

В апреле 1881 Париж, воспользовавшись преувеличенными сообщениями о волнениях племен крумиров на северо-западе Туниса, под предлогом угрозы границам французского Алжира , ввел на территорию бейлика войска, которые к маю оккупировали его важнейшие центры. 12 мая генерал Бреар, окружив войсками резиденцию тунисского бея в Бардо (предместья г. Тунис), вынудил его подписать договор.

Тунис соглашался на передачу французам «в целях поддержания порядка и безопасности» тех пунктов своей территории, которые они сочтут нужным занять, признавал полномочия назначавшегося сюда министра-резидента III Республики, обязывался не заключать международных договоров без ее согласия.

Франция обязывалась оказывать полную поддержку бею и его династии в случае внешней или внутренней опасности. Оккупация Туниса происходила при поддержке Германии. О. Бисмарк рассчитывал, что крайнее обострение франко-итальянских отношений ускорит присоединение Италии (май 1882) к австро-германскому договору 1879 и усилит англо-француз­ское соперничество в Египте.

В июне 1883 Б. д. был дополнен так называемым договором в Марса (замок в г. Тунис), установившим формальный протекторат Франции над страной.

Автор статьи: Т. К. Кораев.

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